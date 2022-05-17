Son araştırma: Millet İttifakı farkı açıyor, Erdoğan'ın karşısında "muhalefet kazanır" diyenlerin oranı %52 - Son Dakika

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Son anketten muhalefetin adayıyla ilgili bomba sonuç! Bu rakam çok denge değiştirir

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2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte muhalefetin kimi aday göstereceği de merak ediliyor. Her ne kadar kulislerde birden fazla isim geçse de vatandaşların gönlünde yatan isimler de var.

BU PAZAR SEÇİM YAPILSA AK PARTİ VE CHP BAŞA BAŞ YARIŞIYOR

Yöneylem Araştırma'nın mayıs ayı anketi 26 ilde, 2400 kişiyle yapıldı. Son mülteci tartışmaları sonrasında Zafer Partisi'nin oylarındaki artışın dikkat çektiği ankete göre, seçimin ikinci tura kalması durumunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 8.4 farkla kazanıyor.

Ankete göre bu pazar seçim yapılsa, kararsızlar dağıtılmadan AK Parti yüzde 25,4, CHP yüzde 23,9 oy oranında.

Partilerin 16 aylık oy trendi de ölçüldü. AK Parti Ocak 2021'e göre 5 puan oy kaybederken, CHP'nin oylarını yüzde 3,5 artırdığı görüldü.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 30'un üzerinde tutunurken, CHP de 30 bandını zorluyor.





Ankete göre Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki oy farkı yüzde 4.

Ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı bir hayli yüksek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan mı muhalefet adayı mı kazanır sorusunda da "muhalefet" cevabı çoğunlukta çıktı.





