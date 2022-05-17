Son araştırma: Millet İttifakı farkı açıyor, Erdoğan'ın karşısında "muhalefet kazanır" diyenlerin oranı %52 - Son Dakika
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Son araştırma: Millet İttifakı farkı açıyor, Erdoğan'ın karşısında "muhalefet kazanır" diyenlerin oranı %52

17.05.2022 10:02

Yöneylem Araştırma'nın mayıs ayında seçim gündemli yaptığı anket sonuçlarında muhalefet partisinin olası cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sonuç dikkat çekti. "Seçimi Erdoğan kazanır diyenler" yüzde 34 olarak çıkarken, yüzde 51,8'lik kısım da "Muhalefet adayı seçimi kazanır" kararında birleşti.

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte muhalefetin kimi aday göstereceği de merak ediliyor. Her ne kadar kulislerde birden fazla isim geçse de vatandaşların gönlünde yatan isimler de var.

BU PAZAR SEÇİM YAPILSA AK PARTİ VE CHP BAŞA BAŞ YARIŞIYOR

Yöneylem Araştırma'nın mayıs ayı anketi 26 ilde, 2400 kişiyle yapıldı. Son mülteci tartışmaları sonrasında Zafer Partisi'nin oylarındaki artışın dikkat çektiği ankete göre, seçimin ikinci tura kalması durumunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 8.4 farkla kazanıyor.

Ankete göre bu pazar seçim yapılsa, kararsızlar dağıtılmadan AK Parti yüzde 25,4, CHP yüzde 23,9 oy oranında.

Anketlerde halkın tercihi muhalefetin cumhurbaşkanı adayı oldu! Erdoğan'a 17,8'lik fark...

Partilerin 16 aylık oy trendi de ölçüldü. AK Parti Ocak 2021'e göre 5 puan oy kaybederken, CHP'nin oylarını yüzde 3,5 artırdığı görüldü.

Anketlerde halkın tercihi muhalefetin cumhurbaşkanı adayı oldu! Erdoğan'a 17,8'lik fark...

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 30'un üzerinde tutunurken, CHP de 30 bandını zorluyor.

Anketlerde halkın tercihi muhalefetin cumhurbaşkanı adayı oldu! Erdoğan'a 17,8'lik fark...

Ankete göre Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki oy farkı yüzde 4.

Anketlerde halkın tercihi muhalefetin cumhurbaşkanı adayı oldu! Erdoğan'a 17,8'lik fark...

Ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı bir hayli yüksek.

Anketlerde halkın tercihi muhalefetin cumhurbaşkanı adayı oldu! Erdoğan'a 17,8'lik fark...

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan mı muhalefet adayı mı kazanır sorusunda da "muhalefet" cevabı çoğunlukta çıktı.


Anketlerde halkın tercihi muhalefetin cumhurbaşkanı adayı oldu! Erdoğan'a 17,8'lik fark...
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Son Dakika Politika Son araştırma: Millet İttifakı farkı açıyor, Erdoğan'ın karşısında 'muhalefet kazanır' diyenlerin oranı %52 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son araştırma: Millet İttifakı farkı açıyor, Erdoğan'ın karşısında "muhalefet kazanır" diyenlerin oranı %52 - Son Dakika
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