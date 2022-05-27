Araban'da asfalt çalışmaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Araban'da asfalt çalışmaları başladı

27.05.2022 17:23
Araban'da asfalt çalışmaları başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, altyapı çalışması tamamlanan caddelerde, sıcak asfalt serimine başlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, altyapı çalışması tamamlanan caddelerde, sıcak asfalt serimine başlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 27 Temmuz 2021 tarihinde Araban ilçesi merkezindeki Gaziantep, Besni ve Akbudak caddelerinde başlatılan altyapı çalışmalarında içme suyu terfi hattı yenileme ve yağmur suyu hattının tamamlanmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfalt serimine başlandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, "İlçe merkezimizdeki içme suyu hattında sık sık meydana gelen patlamalar oluyordu. Yağmur suyu deşarj hattının bulunmaması nedeniyle her yıl kış mevsiminde sağanak yağışlarda sel suları cadde ve sokaklarda göletler oluşturuyordu. Ulaşımda güçlüklere, komşuyu komşusuna gidemeyecek duruma getiriyordu. Araban Belediyesi olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden içme suyu terfi hattının yenilenmesi ile yağmur suyu hattı çalışması yapılması talebimiz üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince 27 Temmuz 2021 tarihinde başlatılan içme suyu terfi hattı yenileme ve yağmur suyu hattı çalışmalarında başlanmıştı. Aradan geçen süre içerisinde çalışmalar aralıksız olarak sürerken Araban Belediyesi olarak GAZDAŞ Gaziantep Doğalgaz Enerji Dağıtım Şirketi ile görüşmeler sağlayarak ilçemizin bazı bölgelerine doğalgaz hattı çekilmesini sağladık. Gaziantep, Besni ve Akbudak caddelerimize Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürülüğünce 27 Temmuz 2021 tarihinde başlatılan altyapı çalışmalarının tamamlandığı Akbudak caddemizde ilk sıcak asfalt serimine başlandı. Asfalt çalışmalarının Besni caddemizde devam edecek. Son olarak asfalt serim çalışmalarımız Gaziantep caddesinde sürecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle ilçemizin yaşam standartlarının ve kalitesinin arttırılması amacıyla gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. İlçemizdeki altyapı ve üstyapı çalışmaları için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin, GASKİ Genel Müdürü Sayın Hüseyin Sönmezler, Fen İşleri Genel Müdürü Sayın Sevda Usalp ve emeği geçen tüm görevlilere şahsım ve Arabanlı hemşehrilerim adına teşekkür ederim. Sıcak asfalt çalışmamız ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Araban'da asfalt çalışmaları başladı
Araban'da asfalt çalışmaları başladı

YORUMLAR
500
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ultra trail koşusu: Yesemek Ultra Trail Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ultra trail koşusu: Yesemek Ultra Trail Şahin Uluslararası İş Formu Basın Toplantısı'nda konuştu Şahin Uluslararası İş Formu Basın Toplantısı'nda konuştu
Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Gaziantep, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Araban'da asfalt çalışmaları başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:25 Mervenur'u iple boğarak öldüren zanlıdan "tuhaf" savunma: İlişki deyince hemen üstünü çıkardı, tartışıp iple boğdum
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:39:30. #1.11#
SON DAKİKA: Araban'da asfalt çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement