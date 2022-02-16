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Araban'daki kapalı pazar yeri inşaatı tamamlandı - Son Dakika

Araban'daki kapalı pazar yeri inşaatı tamamlandı

16.02.2022 11:39
Araban'daki kapalı pazar yeri inşaatı tamamlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde Şahinbey Belediyesi'nin desteği ile yapımına başlanan Kapalı Pazar Yeri inşaatı tamamlanırken, devam eden çevre düzenlemesinin bitirilmesinin ardından hizmete açılacak.

Gaziantep'in Araban ilçesinde Şahinbey Belediyesi'nin desteği ile yapımına başlanan Kapalı Pazar Yeri inşaatı tamamlanırken, devam eden çevre düzenlemesinin bitirilmesinin ardından hizmete açılacak.

Şahinbey Belediyesi'nin desteği ile Araban ilçesi Dumlupınar Mahallesindeki Araban Belediyesine ait 4 bin 495 metrekarelik arsanın 2 bin 100 oturum alanına sahip olacak şekilde inşaatına başlanan Araban Kapalı Pazar Yeri projesinde sona gelindi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile davetlilerin katılımıyla Mart 2021 tarihinde temeli atılan ve içerisinde 60 araçlık otopark, 26 kamyonetlik pazarcı araç parkı, 15 metrekarelik zabıta odası, 70 metrekarelik mescit ve lavabo ile 85 tezgah kapasiteli modern kapalı pazar yeri inşaatı tamamlandı. Pazar yerinin son halini yerinde gören Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, devam eden çevre düzenlemesinin de bitirilmesinin ardından yeni pazar yerinin hizmete açılacağını kaydetti. Başkan Doğru, "Şahinbey Belediyesi tarafından 3 milyon 532 bin 920 TL'ye ihalesi yapılarak Mart 2021 tarihinde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun katılımıyla temelini attığımız Araban Kapalı Pazar Yeri inşaatımızın tamamlanmasıyla birlikte Araban Belediyesi olarak başlattığımız çevre düzenlemesi çalışmalarımızı yerinde inceledik. Çalışmalarımız tamamlanmasının ardından en kısa sürede hizmete sunacağız. İlçemize modern bir kapalı Pazar yeri kazandırdığı için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Araban'daki kapalı pazar yeri inşaatı tamamlandı

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Şahinbey Belediyesi, Hasan Doğru, Gaziantep, Şahinbey, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Araban'daki kapalı pazar yeri inşaatı tamamlandı - Son Dakika


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