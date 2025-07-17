Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Tipioğlu ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Tipioğlu ile görüştü

17.07.2025 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu ile görüştü.

Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu ile görüştü.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Tipioğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali ile görüşmesinde, ziyaretin Türkiye-Arnavutluk arasındaki ilişkilere ivme kazandıracağını söyledi.

Arnavutluk halkını dost ve kardeş olarak gördüklerini kaydeden Tipioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk'a yaptığı ziyaretlerle Türkiye'nin iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirme kararlılığının teyit edildiğini belirtti.

Yeni yasama döneminde, iki ülkenin ihtisas komisyonları arasındaki işbirliğini geliştirmeyi arzu ettiklerini dile getiren Tipioğlu, "Son yıllarda artarak devam eden üst düzey ziyaretler ve somut işbirliği adımlarının ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkı sağladığını görüyoruz. Bu ivmenin yeni dönemde de artarak sürmesini arzu ediyoruz. Çağdaş güvenlik anlayışı çerçevesinde, muhatap olunan tehditler sadece ulus devletleri etkilememektedir. Terör örgütlerinin tehditleri farklı alanları kapsamaktadır. Bu durum terörle mücadelede bölgesel işbirliğinin özel önem kazanmasının önemli sebeplerinden biridir." dedi.

Arnavutluk adli makamları tarafından aranan Dritan Recepi'nin işbirliğin göstergesi olarak Arnavutluk'a iade edildiğini anımsatan Tipioğlu, şunları kaydetti:

"Aynı hassasiyeti, stratejik ortaklık, müttefiklik ve kardeşlik bağlarımız çerçevesinde FETÖ'nün ülkenizdeki faaliyetlerinin durdurulması konusunda da bekliyoruz. Arnavutluk'ta FETÖ'nün kalıntılarının kaldırılması konusunda Arnavut dostlarımızın desteğine güveniyoruz. Onlar bulundukları her yere zarar verme potansiyeline sahiptirler. FETÖ ile iltisaklı kişilerin ülkemize iade edilmesi, mal varlıklarının dondurulması ve kurumların faaliyetlerine son verilmesi konusunda açık desteğinizi bekliyoruz."

Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali ise Arnavutluk ile Türkiye arasındaki işbirliğinin derinleşerek devam ettiğini söyledi.

Spiropali, iki ülke arasında tam bir uyum olduğunu vurgulayarak, ihtisas komisyonları arasındaki işbirliğinin artmasını istedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Veysal Tipioğlu, Meclis Başkanı, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Tipioğlu ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Beşiktaş'ta korkutan sakatlık
Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü
Yaylaya düşen yıldırım, 200 koyunu telef etti Yaylaya düşen yıldırım, 200 koyunu telef etti
Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Wolfsberger’e 3-2 kaybetti Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Wolfsberger'e 3-2 kaybetti
UEFA, Arsenal Tivat’ı şike yaptığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 10 yıl men etti UEFA, Arsenal Tivat'ı şike yaptığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 10 yıl men etti
İsrail’in Şam Saldırısında Yaralılara Müdahale İsrail'in Şam Saldırısında Yaralılara Müdahale
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık
Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor: İnkar ederek montaj diyeceğine tövbe et Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor: İnkar ederek montaj diyeceğine tövbe et

17:52
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
17:19
HAKMAR’ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ’ye bırakmış
HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
17:02
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şara’ya telefon İsrail’e gözdağı olacak mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şara'ya telefon! İsrail'e gözdağı olacak mesajı verdi
16:17
Rusya, Ukrayna’daki AVM’ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
Rusya, Ukrayna'daki AVM'ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
00:30
Mabel Matiz, Covid’e yakalandı
Mabel Matiz, Covid'e yakalandı
00:26
Anne ve 5 çocuğunun yediği peynir, neredeyse sonları oluyordu
Anne ve 5 çocuğunun yediği peynir, neredeyse sonları oluyordu
00:19
Diyarbakır’da akraba aileler arasında silahlı ’arazi’ kavgası: 2 ölü
Diyarbakır'da akraba aileler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü
00:18
Alaska’da 7.2 ve 7.3 büyüklüğünde deprem
Alaska'da 7.2 ve 7.3 büyüklüğünde deprem
23:59
Çorum’da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Çorum'da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
23:22
İsrail ateşkes için adımı attı Ordu Süveyda’dan çekiliyor
İsrail ateşkes için adımı attı! Ordu Süveyda'dan çekiliyor
23:02
BBP’den ’Terörsüz Türkiye’ sürecine destek ve uyarı
BBP'den 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek ve uyarı
22:36
İsrail tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
İsrail tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 18:07:24. #7.13#
SON DAKİKA: Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Tipioğlu ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.