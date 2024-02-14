Artvin\'de CHP Belediye Başkanı İYİ Parti\'ye geçti

Anagold Madencilik: Atık depolama havuzu yıkılmadı

Anagold Madencilik, Erzincan'daki Anagold Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen maden kazasının ardından Karasu Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmadığını açıkladı. Kazanın nedeni olarak yığın linç alanının kayması gösterildi ve atık depolama havuzuyla bir ilgisi olmadığı belirtildi. Çevresel kirlilik yaşanmadığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.