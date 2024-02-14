Artvin'de CHP Belediye Başkanı İYİ Parti'ye geçti - Son Dakika
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Politika

Artvin'de CHP Belediye Başkanı İYİ Parti'ye geçti

Artvin\'de CHP Belediye Başkanı İYİ Parti\'ye geçti

Artvin'de CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İYİ Parti'den Artvin Belediye Başkan adayı oldu.

14.02.2024 11:49  Güncelleme: 11:52
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Artvin'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İYİ Parti Artvin Belediye Başkan adayı oldu.

Artvin'de 31 Mart yerel seçimlerinde partisi CHP'den aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İYİ Parti'ye geçti. CHP'den istifa eden Elçin, İYİ Parti'den Artvin Belediye Başkan adayı oldu. Elçin'in adaylığını İYİ Parti Grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener açıkladı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Artvin'de CHP Belediye Başkanı İYİ Parti'ye geçti - Son Dakika
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