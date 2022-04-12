Asal Araştırma Şirketi, 8-10 Nisan tarihleri arasında 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.
Ankete göre, Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti yüzde 35.9 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 9.1 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 46 oldu. Aynı şirketin mart ayı anketinde Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 43.1 olarak ölçülmüştü.
Millet İttifakı'nın ortağı CHP yüzde 25.1 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 11.8 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 36.9 oranında kaldı. Aynı şirketin Mart ayı anketinde Millet İttifakı'nın oyu yüzde 38.4 olarak ölçülmüştü.
Ankette, HDP yüzde 10.5 oyla yüzde 7'lik seçim barajını aşarken Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi yüzde 1.9 ve Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi ise yüzde 1.0 oy aldı. Mart ayı anketinde DEVA Partisi'nin oyu yüzde 2.0, Gelecek Partisi ise yüzde 1.3 oy olarak ölçülmüştü.
Ankette, Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi yüzde 1.4 oy alırken, Saadet Partisi yüzde 1.3 ve diğer partilerin ise yüzde 2.0 oy aldığı belirtildi.
2023 seçimleri öncesi en kilit parti hiç kuşkusuz ki HDP... Hangi ittifak içerisinde yer alacağı henüz netleşmeyen HDP'nin anketteki oy oranı ise 10.5 olarak belirlendi.
İşte son seçim anketinde partilerin oy oranı;
Son Dakika › Politika › Asal Araştırma'nın anketi ortaya koydu: HDP'nin tavrı seçimin kaderini değiştirebilir - Son Dakika