Aslanapa'da vefa iftarı - Son Dakika
Üye Girişi

Aslanapa'da vefa iftarı

26.04.2022 12:37
Aslanapa'da vefa iftarı

Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Aslanapa ilçesinde düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Toplantısının ardından Vefa İftarı programına katıldı.

Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Aslanapa ilçesinde düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Toplantısının ardından Vefa İftarı programına katıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Sebahattin Ceyhun, "Teşkilatlarımızla hasbihal ettiğimiz, dertleştiğimiz, ortak akıl ürettiğimiz Aslanapa İlçe Danışma Toplantımızı gerçekleştirdik. Bu güzel toplantı için Aslanapa İlçe Teşkilatımıza ve gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti Aslanapa İlçe Başkanlığımız tarafından düzenlenen Vefa İftarı programında partimizin kuruluşundan bu güne emek vermiş değerli dava dostlarımızla bir araya geldik. Unutmayalım ki, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz her geçen gün, daha da güçlü olacağız, güçleneceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Aslanapa'da vefa iftarı
Aslanapa'da vefa iftarı
Aslanapa'da vefa iftarı
Aslanapa'da vefa iftarı
Aslanapa'da vefa iftarı
Aslanapa'da vefa iftarı

YORUMLAR
500
Emetli esnaflar birlik iftarında buluştu Emetli esnaflar birlik iftarında buluştu Başkan Işık'tan il birincisi Can'a tablet Başkan Işık'tan il birincisi Can'a tablet

Hisarcık, Aslanapa, Kütahya, Ceyhun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aslanapa'da vefa iftarı - Son Dakika


Son Dakika
12:35 AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekilleri "Şenyaşar ailesi" nedeniyle birbirine girdi! Ağabeyi cinayetten tutuklanan Yıldız'dan "iki yüzlü" iması!
12:20 Elon Musk'ın her hamlesi kripto para piyasasını etkiliyor! Dogecoin yüzde 25 değer kazandı!
11:12 Mansur Yavaş, çocuk başkan Esila'nın isteğini kırmayıp hayata geçirdi: Belediye personeli şiir okuyarak güne başlıyor
12:15 Kağıt toplayıcısı iki kadın yer konusunda anlaşamayıp saç başa kavga etti!
12:08 Mısır'da yeni bir tarihi hazine bulundu! Zeus tapınağının kalıntıları gün yüzüne çıktı!
12:06 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtı
12:05 Kuzey Kore'de gece yarısı askeri tören! Nükleer silahlarla gövde gösterisi yaptılar!
12:01 Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni detay! Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı
11:59 Nükleer savaş uyarısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski müzakere ediyormuş gibi yapıyor, iyi bir aktör
11:57 Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 12:45:51. #1.13#
SON DAKİKA: Aslanapa'da vefa iftarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement