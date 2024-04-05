Av. Hakan Karabacak, Avukatlar Günü için özel mesaj yayımladı - Son Dakika
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Politika

Av. Hakan Karabacak, Avukatlar Günü için özel mesaj yayımladı

Av. Hakan Karabacak, Avukatlar Günü için özel mesaj yayımladı

Eskişehir'de Mahalli İdareler Seçimleri'nde Beylikova'nın yeni Belediye Başkanı olarak seçilen Av. Hakan Karabacak, 5 Nisan Avukatlar Günü için özel bir mesaj yayımladı. Mesajında avukatların adaletin teminatı olduğunu ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

05.04.2024 18:04  Güncelleme: 18:09
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Eskişehir'de Mahalli İdareler Seçimleri'nde Beylikova'nın yeni Belediye Başkanı olarak seçilen Av. Hakan Karabacak, 5 Nisan Avukatlar Günü için özel mesaj yayımladı.

Karabacak, Avukatlar Günü nedeniyle yayımlamış olduğu mesajında, "Değerli meslektaşlarım, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Adaletin teminatı olan siz değerli avukatlarımızın, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını koruma gayretleri toplumumuzun huzur ve adaleti için büyük önem taşımaktadır. Sizlerin emekleri, adaletin tecellisi ve demokrasimizin güçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu özel günde, mesleğimizin saygınlığına ve önemine bir kez daha vurgu yaparak, hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Av. Hakan Karabacak, Avukatlar Günü için özel mesaj yayımladı - Son Dakika

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