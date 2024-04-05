Av. Hakan Karabacak, Avukatlar Günü için özel mesaj yayımladı

Eskişehir'de Mahalli İdareler Seçimleri'nde Beylikova'nın yeni Belediye Başkanı olarak seçilen Av. Hakan Karabacak, 5 Nisan Avukatlar Günü için özel mesaj yayımladı.
Karabacak, Avukatlar Günü nedeniyle yayımlamış olduğu mesajında, "Değerli meslektaşlarım, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Adaletin teminatı olan siz değerli avukatlarımızın, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını koruma gayretleri toplumumuzun huzur ve adaleti için büyük önem taşımaktadır. Sizlerin emekleri, adaletin tecellisi ve demokrasimizin güçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu özel günde, mesleğimizin saygınlığına ve önemine bir kez daha vurgu yaparak, hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim' dedi.
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