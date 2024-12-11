Aydal'dan Suriye Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Aydal'dan Suriye Uyarısı

Aydal\'dan Suriye Uyarısı

Doğan Aydal, Suriye'deki durum ve olası tehlikeler hakkında hükümeti uyardı.

11.12.2024 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki durumu değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, hükümete uyarılarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhalif grupların rejimi devirmesiyle ilgili Aydal, "10 gün gibi son derece kısa bir zaman aralığında Suriye'deki önemli dört şehrin, Halep, Hama, Humus ve başkent Şam'ın HTŞ kısaltma adıyla anılan örgüt tarafından ele geçirilişine şahit olduk. Basit internet bilgileri ile sadece Suriye Kara Kuvvetleri'nin en az 160 bin asker (2012), 4 bin 640 tank, 4 bin 510 zırhlı savaş aracı, 436 kundağı motorlu topçu sistemi, 2 bin 150 çekili topçu ve 650 çok namlulu roketatarı vardı. Hava kuvvetleri ise en az 60 bin personel, 460 uçak, 201 avcı uçağı, 134 saldırı uçağı, 106 nakliye uçağı, 69 eğitim uçağı, 167 helikopter ve 28 saldırı helikopterinden oluşmaktaydı. Böyle bir güç nasıl oldu da bu dört şehri savunmadan teslim etti. Bu durumu daha önce Irak'ta olduğu gibi sadece Suriye Genelkurmayındaki üst düzey etkili ve yetkili generallerin rüşvet karşılığı orduyu saf dışı bırakmasına mı bağlamalıyız? Ellerindeki uçak ve helikopterlerin kaynak kodları aracılığı ile durdurulmasına mı bağlamalıyız? Yoksa yenileştirdikleri tanklara takılan çipler aracılığı ile durdurulmalarına mı bağlamalıyız? Türkiye'nin geleceği için esas incelememiz gereken konulardan biri budur" dedi.

"HTŞ, Suriye iç savaşına katılan aktif bir selefi cihat örgütüdür"

Aydal, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ortaya çıkan otorite boşluğuna ve bölgedeki örgütlerin genel karakteriyle konumlanışına dikkat çekerek, "İnternet ve bazı önemli haber ve istihbarat sitelerinden elde edilen bilgiler ışığında Suriye coğrafyasında toplam 82 örgüt bulunmaktadır. Bunlardan 28 örgütün selefi olduğu ve vehhabiliği savunduğu da toplanan bilgiler arasındadır. Basın ve televizyonlarda Şam'a ilk girdiği söylenen örgüt, Hey'etu Tahriri'ş-Şam veya Şam Kurtuluş Heyeti, kısaca HTŞ, Suriye iç savaşına katılan aktif bir selefi cihat örgütüdür. El Kaide ve El Nusra bu örgütün önemli destekçileridir. Örgütlere ait bilgiler ek listeler olarak bildiri sonunda sunulmuştur. Bu örgütlerin çok yakın bir zamanda güç ve parsa paylaşımı için birbirlerine düşecekleri de kuvvetle muhtemeldir" diye konuştu.

Suriye'de savaşın bitmediğini aksine yeni başladığını savunan Aydal, İsrail'in Golan Tepeleri'nden Şam'a doğru 'tampon oluşturuyorum' diyerek bir bölgeyi daha işgal etmeye başladığını söyledi. Aydal, "Golan Tepeleri'ndeki su kaynakları İsrail'in su ihtiyacının yüzde 15 kadarını sağladığından bu bölgeleri gelecekte geri vermemek için de elinden gelen her türlü gücü kullanacaktır. Bu karışıklıkta Türkiye'nin ne yapacağı henüz belli değildir ancak bütün bu planları yapanlar ülkemiz idarecilerini de yanlış yönlendirebilirler. Geçmişte Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'ı bir tür kahramanlaştırıp Arap dünyasında çok meşhur etmişler, Suriye ile birleştirerek Mısır-Suriye Arap Cumhuriyeti kurdurmuşlardı. Daha sonra Irak'ı, Yemen'i ve hatta Ürdün'ü bu birliğe katma çabaları olmuş ama bu hikaye Mısır için askeri, siyasi ve ekonomik olarak çok hüzünlü bitmişti."

"Bu tuzağa düşülmemelidir"

Aydal, muhalefet partisi olarak vazifelerinin hükümeti uyarmak olduğunu ifade ederek, "Bu planın bir benzerini Türkiye için de hazırlamış olabilirler. Önce, Suriye kuzeyinde Halep dahil halen bulunduğumuz bölgeler ve Kürt bölgelerini ve ayrıca Kuzey Irak'taki Barzani'nin hüküm sürdüğü Kürt bölgelerini Türkiye yönetiminde bir federasyon çatısı kurarak birleştirmeye çalışabilirler. Bu durum, başlangıçta hükümetin siyasi bir zaferi gibi de görülebilir. Bu gerçekleştiğinde 'hadi seçime gidelim' söylemini de acilen dillendirip, ömür boyu başkanlık hayalleri de kurabilirler. İşte bu tuzağa düşülmemelidir. Zira emperyalist ve siyonist güçler, bu muhtemel federasyon parçalarını doğu ve güneydoğumuzda yaşayan Kürt kardeşlerimizin genelde yaşadığı bölgelerle birleştirip Kürdistan ve Ermenistan oluşumu için zemin olgunlaştırıldıktan sonra ülkemizi de parçalayabilirler. Bu bölgedeki Fırat ve Dicle başta olmak üzere nehirlerimizin çok önemli olduğu ve geleceğin savaşlarının su savaşları olacağı da unutulmamalıdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Doğan Aydal, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Hükümet, Türkiye, Suriye, Dünya, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Aydal'dan Suriye Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:14 Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
20:02 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü
19:26 Ukrayna’nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya’dan tedirgin eden açıklama Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama
18:59 Esad son ana kadar bu evde bekledi Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti
17:44 İşte Esad’ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası
06:41 Güney Kore’de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu Güney Kore'de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu
01:56 2025 Bütçeleri TBMM’de Kabul Edildi 2025 Bütçeleri TBMM'de Kabul Edildi
01:16 Bakan Fidan’dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı Bakan Fidan'dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı?
01:01 Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
00:46 Zelenskiy: Rus İHA’ları UAEA Konvoyuna Saldırdı Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı
00:36 ’İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına Yılmaz Tunç’tan belgeli yanıt 'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 20:44:56. #1.13#
SON DAKİKA: Aydal'dan Suriye Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.