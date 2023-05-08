Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Erzurum'daki mitingde çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı, gözaltına alınanlar var

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da yaptığı miting sırasında 100-200 kişilik bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda mitinge katılan çok sayıda kişi de yaralandı.

"SORUŞTURMADA GÖZALTINA ALINANLAR VAR"

Taşlı saldırıya ilişkin katıldığı bir canlı yayında konuşan," Gönül isterdi ki böyle bir hadise hiç olmamış olsun. Soruşturmada gözaltına alınanlar var" diye konuştu.

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