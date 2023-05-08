Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Erzurum'daki mitingde çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı, gözaltına alınanlar var - Son Dakika
Üye Girişi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Erzurum'daki mitingde çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı, gözaltına alınanlar var

08.05.2023 11:56

Adalet Bakanı Bozdağ, Erzurum'da cumhurbaşkanı yardımcı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile mitingteki vatandaşlara yönelik yapılan taşlı saldırıya ilişkin konuştu. Bakan Bozdağ, "Mitingde çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı, gözaltına alınanlar var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da yaptığı miting sırasında 100-200 kişilik bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda mitinge katılan çok sayıda kişi de yaralandı.

"SORUŞTURMADA GÖZALTINA ALINANLAR VAR"

Taşlı saldırıya ilişkin katıldığı bir canlı yayında konuşan," Gönül isterdi ki böyle bir hadise hiç olmamış olsun. Soruşturmada gözaltına alınanlar var" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR (2)
  • sait acar: Bugün bana,yarın sana Bekir bey.sanki kafir taşladılar.Neden 8 milyon suriye lise çıt ses yokta öz vatandaşın taşlanıyor.Demek ki istediğiniz bu. Cevap Yaz 18 5 Yayından Kaldır
  • Ali Aydın Kolay: Yenimi geldi aklınız başınıza Cevap Yaz 18 4 Yayından Kaldır
500
MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül'den bomba iddia: İmamoğlu'nun mitingine farklı illerden PKK ve HDP sempatizanları getirildi MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül'den bomba iddia: İmamoğlu'nun mitingine farklı illerden PKK ve HDP sempatizanları getirildi

Ekrem İmamoğlu, Bekir Bozdağ, Erzurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Erzurum'daki mitingde çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı, gözaltına alınanlar var - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Beşiktaş, James Rodriguez ile ilk görüşmeden sonuç alamadı
12:27 Atama törenine damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan balkondan seslenenleri duyunca espriyi patlattı
12:18 Son Dakika: 45 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi! Yarısı deprem bölgesinde görev alacak
11:58 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi provokatif paylaşımlarda bulunan 2 Kızılay yöneticisi görevden alındı
11:52 Son Dakika: İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi provokatif paylaşımlarda bulunan 2 Kızılay yöneticisi görevden alındı
11:55 MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül'den bomba iddia: İmamoğlu'nun mitingine farklı illerden PKK ve HDP sempatizanları getirildi
11:49 MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül: İmamoğlu'nun mitingine farklı illerden PKK ve HDP sempatizanları getirildi
11:48 Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir vaadini açıkladı! MEB'i Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştüreceğim
11:48 Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın bugün evleneceği açıklandı
11:43 Bomba iddia: Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı bugün evleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2023 12:49:10. #1.13#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Erzurum'daki mitingde çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı, gözaltına alınanlar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement