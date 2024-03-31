31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'yle ilgili ilk sonuçları Haberler.com YouTube kanalına konuk olarak değerlendiren Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu, partisinin İstanbul'da üçüncü olduğunu belirterek medyanın sadece iki adayı gösterdiğini söyledi.
Karamahmutoğlu, "Sonuçları nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna "Bize gelen sandık listelerine göre Zafer Partisi üçüncü parti, fakat başından itibaren 2 adaylı seçim olduğu için medya sadece 2 adayı gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Karamahmutoğlu, "Seçim sonuçlarında sizi şaşırtan bir durum var mı?" sorusuna " AK Parti'nin bu kadar gerileyeceğin bekliyordum ama bu kadar farkla gerileyeceğini düşünmüyordum. 2015 Haziran seçimleri yenilgisinden sonra daha büyük bir hezimet almış gibi gözüküyor iktidar partisi." yanıtını verdi.
Karamahmutoğlu, İstanbul'da oy oranlarının yüzde 4'lerde olduğunu vurgulayarak "İstanbul'da 3.Partiyiz, seçmen tarafından anlaşıldık, toplumun her katmanına ulaştık. Biz bu seçimden siyaseten kazançlı çıkmış vaziyetteyiz." dedi.
Karamahmutoğlu'na daha önce yaptığı yüzde 8 ila 10 oranında oy alacaklarına dönük açıklaması hatırlatılınca Karamahmutoğlu, "Yine o konuşmalarda şunu da şerh olarak düşüyordum. Biz 31 Mart'ta seçimlere giderken biz yine % 8 lerle sandığa gideceğiz. Fakat seçmen davranışı karşı olduğunun kazanmasından da çok da gönüllü olmadan kerhen diğer adaya oy verebiliyor. Sandığa yüzde 8'le gitsek de bu oy oranıyla çıkmayacağımızı söylüyorduk." dedi
Son Dakika › Politika › Azmi Karamahmutoğlu: Zafer Partisi İstanbul'da 3. parti oldu - Son Dakika
Balıkesir'de yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin adayı Ahmet Akın, henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre büyük bir oy oranıyla seçimi kazandı. Balıkesir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olan Akın, vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Haberler.com canlı yayınında 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını İstanbul'dan takip ettikten sonra Ankara'ya doğru hareket etmek üzere yola çıktı. Seçim sonuçlarını ve değerlendirmesini Ankara AK Parti İl Merkezinde yapması planlanıyor.
Balıkesir'de yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre CHP'nin adayı Ahmet Akın büyük bir oy oranıyla seçimi kazandı. Balıkesir halkı, seçimin ardından büyük bir coşkuyla sokaklara çıktı ve Ahmet Akın'ı kutladı.
CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şeniz Doğan ile Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Denizli'deki kesin olmayan seçim sonuçlarına göre önde götürdükleri yarışı kent meydanında yoğun kalabalıkla kutlamaya başladı. Kutlamalara havai fişekler, sloganlar ve zeybek oyunları eşlik etti. İlerleyen saatlerde Doğan ve Ertemur'un açıklama yapması bekleniyor.
Zonguldak'ta yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'li Tahsin Erdem, resmi olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etti. Erdem, Valilik binası önünde kutlama yaptı ve destekçilerine teşekkür etti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Vedat Soner Başer, Gümüşhane'nin yeni belediye başkanı oldu. Partililer seçim zaferini coşkuyla kutladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Bingöl'de AK Parti'nin mevcut başkanı Erdal Arıkan, yüzde 35,18 oy alarak seçimi kazandı. Arıkan, göreve devam edecekleri süre boyunca şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlayacaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sayımların tamamlanmasının ardından oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirildi. Görevlilerin polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kurulu önünde beklemesi sonucu oy torbası kuyruğu oluştu.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, CHP'nin yeni ruh ve mücadele azmiyle Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koyduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık 52 bin oy alarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimi önde götürürken, CHP Kuşadası İlçe Binası önünde toplanan kalabalık kutlamalara başladı.
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