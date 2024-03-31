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Azmi Karamahmutoğlu: Zafer Partisi İstanbul'da 3. parti oldu - Son Dakika
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Politika

Azmi Karamahmutoğlu: Zafer Partisi İstanbul'da 3. parti oldu

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Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu Haberler.com'a konuk olarak yerel seçimin ilk sonuçlarını değerlendirdi. Karamahmutoğlu, Zafer Partisi'nin İstanbul'da üçüncü parti olduğunu söyledi.

31.03.2024 20:59  Güncelleme: 21:29
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'yle ilgili ilk sonuçları Haberler.com YouTube kanalına konuk olarak değerlendiren Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu, partisinin İstanbul'da üçüncü olduğunu belirterek medyanın sadece iki adayı gösterdiğini söyledi.

Karamahmutoğlu, "Sonuçları nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna "Bize gelen sandık listelerine göre Zafer Partisi üçüncü parti, fakat başından itibaren 2 adaylı seçim olduğu için medya sadece 2 adayı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'NİN BU KADAR GERİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUM"

Karamahmutoğlu, "Seçim sonuçlarında sizi şaşırtan bir durum var mı?" sorusuna " AK Parti'nin bu kadar gerileyeceğin bekliyordum ama bu kadar farkla gerileyeceğini düşünmüyordum. 2015 Haziran seçimleri yenilgisinden sonra daha büyük bir hezimet almış gibi gözüküyor iktidar partisi." yanıtını verdi.

"İSTANBUL GENELİNDE ZAFER PARTİSİ YÜZDE 4'LERDE"

Karamahmutoğlu, İstanbul'da oy oranlarının yüzde 4'lerde olduğunu vurgulayarak "İstanbul'da 3.Partiyiz, seçmen tarafından anlaşıldık, toplumun her katmanına ulaştık. Biz bu seçimden siyaseten kazançlı çıkmış vaziyetteyiz." dedi.

YÜZDE 10'LUK OY AÇIKLAMASI HATIRLATILDI

Karamahmutoğlu'na daha önce yaptığı yüzde 8 ila 10 oranında oy alacaklarına dönük açıklaması hatırlatılınca Karamahmutoğlu, "Yine o konuşmalarda şunu da şerh olarak düşüyordum. Biz 31 Mart'ta seçimlere giderken biz yine % 8 lerle sandığa gideceğiz. Fakat seçmen davranışı karşı olduğunun kazanmasından da çok da gönüllü olmadan kerhen diğer adaya oy verebiliyor. Sandığa yüzde 8'le gitsek de bu oy oranıyla çıkmayacağımızı söylüyorduk." dedi

Azmi Karamahmutoğlu: Zafer Partisi İstanbul\'da 3. parti oldu

Zafer Partisi, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Azmi Karamahmutoğlu: Zafer Partisi İstanbul'da 3. parti oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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