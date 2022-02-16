Üye Girişi
Bağatar; "Yalova halkının memnun olmayacağı hiçbir şeyin yapılmasına izin vermeyiz" - Son Dakika

Bağatar; "Yalova halkının memnun olmayacağı hiçbir şeyin yapılmasına izin vermeyiz"

16.02.2022 14:39
Bağatar; "Yalova halkının memnun olmayacağı hiçbir şeyin yapılmasına izin vermeyiz"

Yalova Lisesi Eğitim Vakfı ve Yalova Lisesi Mezunları Derneği yöneticileri, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar'ı ziyaret etti.

Yalova Lisesi Eğitim Vakfı ve Yalova Lisesi Mezunları Derneği yöneticileri, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar'ı ziyaret etti.

Ziyarette yıkımı gerçekleştirilen Yalova Lisesi ile ilgili son durum masaya yatırıldı. Yeni lise yapımı çalışmaları ile ilgili olarak zemin etüdü faaliyetlerine başlandığı ve en kısa sürede proje onayı yapılarak inşaat yapım ihalesi aşamasına geçileceğini ifade eden Başkan Bağatar, "Yalova Lisesinin isminin değişmesinin hiçbir şekilde düşünülmedi. Şehir için son derece büyük bir tarihi öneme sahip olan lisesinin hem isminin hem de kendisinin yaşatılması gayreti içerisindeyiz. İnşallah en kısa sürede Yalova Lisesinin tarihi değerine yakışır bir proje ile okulumuzu yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Bağatar, kendisinin de Yalova Lisesi mezunu olduğunu ifade ederek, "Hemşerilerimizin içi rahat olsun. Yalova halkının memnun olmayacağı hiçbir şeyin yapılmasına izin vermeyiz" diye konuştu. - YALOVA

YORUMLAR
500

Yalova, İnşaat, Lise, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bağatar; 'Yalova halkının memnun olmayacağı hiçbir şeyin yapılmasına izin vermeyiz' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:40 FETÖ hükümlüsü komiser, gider çukuruna düşerek öldü
14:38 Cristiano Ronaldo tutuklanacak mı? Futbol dünyasının gözü-kulağı o davada
14:34 Açlık sınırında mı yaşıyorsunuz, yoksulluk sınırında mı? Yoksul sayılmamak için kaç lira kazanmak gerekiyor? İşte o rakamlar
14:27 Böyle olur Survivor'ın Sevgililer Günü kutlaması! Bir çiçek verdi, ortam gerildi
14:26 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Haluk karakteri ölecek mi?
14:22 Deva lideri Ali Babacan: Koskoca ülkeyi sehven yönetiyorlar!
14:21 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey, Ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşıyor!
14:10 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elektrik faturaları için: Kabine toplantısında görüşüp açıklama yapacağız
14:07 Ipsos CEO'su Gedik: En büyük ittifak yüzde 80'le ekonomiden memnun olmayanların ittifakı
14:03 Abdurrahim Albayrak'tan "Geri dön" çağrısına olumsuz yanıt
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 14:45:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bağatar; "Yalova halkının memnun olmayacağı hiçbir şeyin yapılmasına izin vermeyiz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement