Bağımsız İl Genel Meclis Üyesi Adayı Traktörünü Seçim Arabası Olarak Kullanıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Bağımsız İl Genel Meclis Üyesi Adayı Erkan Karakaş, traktörünü seçim arabası olarak kullanıyor.
İlçede, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sulama Birliği Başkanı olan ve çiftçilikle uğraşan Erkan Karakaş, traktörünü seçim afişleri ile donatıp seçim ilçe sokaklarında vatandaşlardan destek istedi. Traktörü gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleymezken, gülümsemelere neden oluyor. Traktörünü seçim aracı yapan Erkan Karakaş, çiftçi olduğundan dolayı bu şekilde çalışmalarını daha kolay yürüteceği için traktörü afişlerle donattığını söyledi. Karakaş, "Pazaryeri ilçesinde çiftçilik yapıyorum, aynı zamanda iki tarımsal kooperatifin başkanıyım. Çiftçilerin sesini gerektiği kadar üstlerimize iletebilmek adına il genel meclis adayı olduk. İnşallah çiftçilerimizle bütün halkımızla birlikte başarıp kazanacağız" diye konuştu. - BİLECİK
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