Bahçeli: Barış İçin Yeni Dönem

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, DEM Parti eş başkanları ile el sıkışmasına yönelik, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın İsrail açıklamalarına ilişkin soruya Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı'nı muhtemel gelişmeler üzerinde kararlı bir şekilde duruyor. Türk milletini de bu manada uyarıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA