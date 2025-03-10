Bahçeli'den CHP'ye Sert Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den CHP'ye Sert Eleştiri

MHP lideri Bahçeli, CHP'yi Baas zihniyetine benzeterek tehlikeli bir kopuştan bahsetti.

10.03.2025 18:42
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'nin Baas artığı ve uzantısı gibi pozisyon alması çok tehlikeli bir kırılma ve kopuştur" dedi.

Bahçeli, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında dışarıdan kumanda edildiğine dair en ufak kuşku duyulmayan etnik ve mezhep temelli cepheleşmelerin kabus senaryolarına maalesef işlerlik ve ilerleyiş kazandırdığını belirten Bahçeli, "6 Mart 2025 tarihinden itibaren özellikle Suriye'nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde patlak veren, müteakiben Hama, Humus ve Dera kentlerine de sıçrayan silahlı ve sipariş çatışmalar komşu coğrafyaların huzur ve istikrarı kadar ülkemizin de iç asayiş ve barış ortamını tehdit edici kıvam ve kırattadır. Suriye'nin küllerinden yeniden doğuşuna direnen ve böylesi müessir doğruluşa engel çıkarmayı hedefleyen bölgesel ve küresel husumet mekanizması taşeronları eliyle kaos imalatına girişmiştir. Her ne kadar Suriye'de nispeten sular durulmuş ve iç kanama kontrol altına alınmış olsa bile dip dalga halindeki kriz ortamının yatıştığını söylemek için vakit daha çok erkendir. Mezhep ihtilafını kaşıyan ve kurcalayan, bu yolla Suriye'yi ateşe verip bölge ülkelerini köşeye sıkıştırmayı amaçlayan ilkel ve iğrenç bir tertip gözle görülür şekilde mesafe kaydetmektedir. Baas kalıntılarının kukla işlevi gördüğü, yabancı istihbarat örgütlerinin faaliyet halinde bulunduğu, siyonist barbarlığın devrede olduğu karanlık tablo tüm vahametiyle ortadadır" ifadelerini kullandı.

"CHP'nin Baas artığı ve uzantısı gibi pozisyon alması çok tehlikeli bir kırılma ve kopuştur"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Baas zihniyetinin tetikçisi gibi hareket ettiğini ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Alevi kardeşlerimiz üzerinden istismar kampanyasına tevessül etmesi, hastalıklı ve hasmane siyasetinin yeni bir türevidir. CHP'nin mezhep provokasyonu sadece Türkiye'ye değil, şu mübarek günlerde İslam toplumlarına, bölgesel denge ve dinamiklere yapılabilecek en vahim kötülüktür. CHP'nin Baas artığı ve uzantısı gibi pozisyon alması çok tehlikeli bir kırılma ve kopuştur. Alevi kardeşlerimiz bizim canımız ve ciğerparemiz; milletimizin ve İslam aleminin ayrılmaz, ayrılamaz ve ayrı görülemez inanç ve insanlık değerleridir. Bizim nezdimizde Alevi ile Sünni arasına uçurum kazanlar, bunlar arasında ikilik çıkaranlar, yetmezmiş gibi birbirine uzak ve yabancı gibi takdim edenler din, diyanet, millet ve ümmet düşmanlarıdır. Ne Alevi kardeşlerimiz ne de Sünni kardeşlerimiz ölümcül oyunlara aldanmayacak, buna da asla kanmayacaktır. CHP'nin yolu yol değildir. CHP'li yönetici ve milletvekillerinin açıklamaları fitne ve fücura ön açmak, öncü olmak manasından başka yorumlanamayacaktır."

" DEM Parti'nin bu çerçevede kararını billurlaştırması acil ve amik bir ihtiyaçtır"

Açıklamasının devamında siyasi mezhepçilik ve etnik ayrımcılık peşinde koşanların hem insanlık suçu işlemekte hem de yasa ve anayasaya aykırı emel ve eylemlere ortak olmakta olduğunu belirten Bahçeli, "DEM Parti'nin de bu gelişmeler karşısında duruşunu ve tutumunu netleştirmesinde yarar vardır. CHP veya diğer partilerle temaslarında 27 Şubat İmralı çağrısını mı konuşacaklar, yoksa etnik ve mezhebi hassasiyetleri tahrip edici adım ve arayış halinde olan partilerin fason ve fosilleşmiş ezberlerini dinleyip ortak mı olacaklar? PKK'nın kurucu önderi tarafından hazırlanan 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın gereğini mi ifa edecekler ya da Suriye bahanesiyle Türkiye'nin iç kargaşa ve karışıklığa düşmesini projelendiren çürümüş siyasi zihniyetlere aracılık mı yapacaklar? DEM Parti'nin bu çerçevede kararını billurlaştırması acil ve amik bir ihtiyaçtır. Türkiye, kalıcı ve kategorik ölçüde terörü millet ve devlet hayatından çıkarmanın arifesindeyken etnik ve mezhebi tahrikleri siyasi araç ve argüman olarak kullanan fırsatçı, fırıldak ve fikirsiz siyasetçileri ne Allah affedecek ne de aziz Türk milleti hoş görecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Türkiye, Suriye, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den CHP'ye Sert Eleştiri - Son Dakika

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