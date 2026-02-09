Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar

Haberin Videosunu İzleyin
Bahçeli\'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
09.02.2026 14:54  Güncelleme: 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bahçeli\'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Haber Videosu

Partisinin kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, ''Giden gitmiştir, satan satmıştır, dönen dönmüştür. Davasını namus bilen inanmış yürekler buradadır, serdengeçtiler, Asya'nın bozkurtları buradadır'' dedi. Salonu ayağa kaldıran bu sözler sonrası ''Durma ilerle evlatların seninle'' sloganları atıldı.

Partisinin kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen 'Şanla Şerefle 57. Yıl' programında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SALONU AYAĞA KALDIRAN SÖZLER

"Giden gitmiş, satan satmış, dönen dönmüş, çürük cevher ayıklanmıştır, kabuk gitse de işte öz buradadır" diyen Bahçeli, "Davasını namus bilen inanmış yürekler buradadır, serden geçenler buradadır, Çankaya yokuşunda bağlanan, Asya'nın bozkurtları Marşını kalpten söyleyenler buradadır. Bizim ne olduğumuzu soranların unutkanlığın ya da inkârın pençesine düştükleri maalesef açıktır. Biz ilk günkü gibi Türkçüyüz, Turancıyız, kaynağını Türkistan ülküsünde bulan Türk milliyetçileriyiz. Orada burada bizi sorgulayan siyasi devşirmelere soruyoruz: Peki siz kimsiniz? Liberal deseniz değilsiniz, muhafazakâr deseniz değilsiniz, demokrat deseniz yine değilsiniz, olsa olsa siz tam bir siyasi dümencisiniz" ifadelerine yer verdi. Bu sözler ayakta alkışlanırken salondakiler "Durma ilerle evlatların seninle" şeklinde slogan attı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Türk milleti sevdalısı değerli ülküdaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, asaletin, cesaretin ve dirayetin sembolü sevgili bozkurtlar, asenalar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 57 yıllık şanı ve şerefiyle, 57 yıllık ilkesi ve ahlakıyla, 57 yıllık inancı ve yetenekleriyle, 57 yıllık hayali ve hedefleriyle tek yürek olmuş, kenetlenmiş bir hâlin aydınlığında bekliyor, hepinizi kemal-i hürmet ve sevgiyle selamlıyorum.

Ekranların başında bizleri izleyen aziz milletimizin her güzel insanına, gönül ve kültür coğrafyalarımızda hayat mücadelesi veren her kardeşimize en halisane duygularımla birlikte saygı ve sevgilerimi sunuyor, esenlikler diliyorum, şanla ve şerefle icra edilen 57. Yıl programımızın düzenlenmesinde emeği geçen her arkadaşıma, her kardeşime teşekkür ediyor, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Partisi'nin 57. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle göndermiş olduğu, Türk bayrağı motifinde hazırlanmış ve 57 yıla ithafen 57 gülün yer aldığı tebrik çiçeğinden dolayı zatıâlilerine teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Allah'tan niyaz ediyorum ki davamızı ve dava arkadaşlarımızı gördüklerinden geri koymasın, milliyetçi ülkücü hareketi mahcup ettirmesin, mağlubiyetlerin kumdağına düşürmesin.

"BAĞIMSIZ VİCDANIMIZLA 57 YIL GEÇİRDİK"

Aziz ülküdaşlarım, dile kolay, yarım asrı yedi yıl aşan bir siyasi varlığın şanı ve şerefiyle, hakkın, halkın ve hakikatin bitirici mücadelesini veriyoruz. Bağımsız vicdanımızla, barışsever zihniyetimizle, insansever, milletsever ve vatansever anlayışımızla, Türk tarih ve kültürüne olan muazzam bağlılığımızla, millî ve manevî değerler hükümlerine hasbî ve haysiyetli bağlanışımızla 57 yıllık bir mazinin geride bırakmanın onurunu yaşıyoruz. 8–9 Şubat 1969'un Adana'sında bir kez kalkan üç hilalimiz hamdolsun bir daha inmedi, indirmeye çalışanlara da fırsat verilmedi.

"KURŞUN YEDİK ZULME YENİLMEDİK"

On yılların tozunu yuttuk ama hain oyunları yutmadık, on yılların zorluklarıyla sınandık ama millî birlik ve kardeşliğimizin testisini kırmadık. Toprak altındaki köklerin ağaçları bol meyveli kılmasına rağmen ağaçtan bir şey istememesi gibi, biz de kara sevdalı olduğumuz milletimize hizmet etmekten dolayı karşılık beklemedik. Biz sevgimizle hep hasbî olduk, bu ülkeyi karşılıksız sevdik, milletimizin her güzelliğini, her emanetini, her değerini ve her insanını Allah için sahiplendik, bağrımıza bastık. Büyük halk ozanımız Yunus'un "İsteyeceksen iş içinden iste" dediği gibi biz de öyle yaptık, çünkü Allah'ın bize bizden daha yakın olduğuna iman ettik. Bazen "görülmedik olsun be Yaradan, yardım bize" dedik, bazen "duyulmadık olsun, her şeyin bir vakti vardır" dedik, bazen yalnız kaldık ama aldırmadık, "düşerse hanemize kurt yalnızlığı düşsün" dedik, zor ve çetin yıllarda ayazı yedik, bugün de lokmamızı dörde bölüp yedik, cami avlularında şehit tabutlarını omuzlarken içimizi içimize yedik. Köşe başlarında sıkılan kurşunları yedik ama zulme yenilmedik, millete yenilmedik, zillete yenilmedik.

"ŞARTLAR BAŞKACA BİR SEÇENEĞE KAPANDIĞINDA..."

Her türlü fedakarlığı göze alıyor musunuz, önce bunun cevabı gereklidir, şahsî ve dünyevî çıkarlarınızı aziz millet varlığı için elinizin tersiyle itiyor musunuz, mütabiken bunun netleşmesi lazımdır. Şartlar başkaca bir seçeneğe kapandığında vatan, millet ve devlet uğruna candan, yardan ve serden geçmenin sınır hattında mısınız, elbette bunun belli olması ve belirginlik kazanması da mühim bir ihtiyaçtır. Milliyetçilik, milletin binlerce yıllık mirasını yüreklerde taşımaktır, yok olduğu sanılan bir coğrafyadan yeniden doğmaktır ve ihtiyaç olduğunda ölüm karşısında imtihan olmaktır. Sahte samimiyet maskesi takan turfanda ve tüfekli milliyetçilerin atıp tutmaları, kemiksiz palavraları ve kesintisiz parazitlikleri bizim nazarımızda sadece içi boş varil gürültüsünü andırmaktadır."

Devlet Bahçeli, Politika, Sözler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Şener Turan Şener Turan:
    Haaaas haaaa ney ney 120 20 Yanıtla
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Sayısız siyasetçi, milliyetçi, mhp' den ayrıldı, ayrı ayrı parti kurdular, mhp' yi takip eden genç nesil yok denilecek kadar az, bunda bir tuhaflık yok mu ? 80 12 Yanıtla
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    yooo yalayanlar kaldı :) 39 7
  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    bozkürde bak hele apoooouuuw diye uluda dinleyek la :) 74 10 Yanıtla
  • caps lock caps lock:
    De loy loy 49 13 Yanıtla
  • 1234 1234:
    vay be ne. ne 35 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti
Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı
3 gündür aranıyordu Cansız bedeni denizde bulundu 3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
Evli çift evlerinde ölü bulundu Evli çift evlerinde ölü bulundu
Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmenin yere yığıldığı anlar kameralarda Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmenin yere yığıldığı anlar kameralarda
Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star kadrosunda Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star kadrosunda
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye’de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
Lübnan’ın kuzeyindeki Trablusşam’da eski bir bina çöktü: 6 ölü, 7 yaralı Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da eski bir bina çöktü: 6 ölü, 7 yaralı
Siirt’te Taşlı Sopalı Kavga: 15 Yaralı Siirt'te Taşlı Sopalı Kavga: 15 Yaralı

15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
15:21
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz
15:11
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
15:02
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
14:41
CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
14:22
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
13:47
Fener’in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:29
Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi
Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi
10:45
Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı
Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 16:14:51. #7.11#
SON DAKİKA: Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.