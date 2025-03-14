Bahçeli'den Tıp Bayramı Tebriği

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ettiğini belirtti. Bakan Memişoğlu'nun yaptığı açıklama şu ifadeler yer aldı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum." - ANKARA