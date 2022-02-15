Üye Girişi
Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen! - Son Dakika

Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen!

15.02.2022 11:21
Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, "Zamlar geri alınana kadar elektrik faturası ödemeyeceğim" açıklamasına MHP lideri Bahçeli'den, "ödemezse elektriği hemen kesilmelidir" yanıtı geldi.

Partisininhaftalık olağan grup toplantısında MHP Lideri Devlet Bahçeli; ana muhalefet liderinin, yüksek elektrik faturaları ile ilgili, "zamlar geri alınana kadar fatura ödemeyeceğim" açıklamasına dair "faturayı ödemezse elektriği hemen kesilmelidir" dedi.

Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan başlıklar şöyle:

"ÖDEMEZSE ELEKTRİĞİ KESİLMELİDİR"

CHP Genel Başkanının fatura ödemeyeceğim sözü yasadışı bir eylemin, sivil itaatsizlik kılıflı bir isyan teşebbüsünün, siyasi bir hezeyanın mahsulüdür. Ödemezse sonucu bellidir. Elektriği derhal kesilmelidir. CHP Genel Başkanına öncelikle HDP'nin destek verdiği kirli ilişkiler ağını bir kez daha somutlandırmıştır. Fatura ödemem çıkışı bir protesto değil provokasyondur.

"KDV İNDİRİMİ NEFES ALDIRACAKTIR"

Ekmeğin karneye bağlandığı karanlık dönemler milli hafızalardan henüz çıkmamıştır. Fırsat düşkünleri para kazanmanın ayıbıyla lekelenmişlerdir. Bugün döviz kuru artınca fiyat etiketlerini kabartanlar, döviz kuru indiğinde aynı iradeyi göstermemişlerdir. Bu nedenle, ekonomik özgürlüğün yanında ekonomik ahlak, adalet, güvenlik ve eşitlik kuramsal bir özlemden çıkıp millet hayatına nüfuz etmek durumundadır. Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır. 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanımız yeni kararları duyurmuştur. Buna göre temel gıdada yüzde 8'lik KDV, yüzde 1'e çekilmiştir. Dünden itibaren temel gıdaların fiyatları yüzde 7 ucuzlamıştır. Alınan bu önemli karar inanıyorum ki vatandaşlarımıza nefes aldıracaktır. Devlet üzerine düşeni yapmış sorumluluk sırası ekonomik aktörlere gelmiştir. Vakit erdemli hareket etme vaktidir. Enflasyonla savaş geniş katılımla icra edilmelidir. Bu canavarın kafasının ezilmesi milletimizin temel arzusudur. Bize göre makul sızlanmalara, meşru yakınmalara, haklı taleplere şüphesiz kulak verilmelidir.

"ELEKTRİK DAĞITIMI DEVLET ELİYLE YAPILMALIDIR"

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız. Hükümetin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Görevli tedarik şirketlerinin tarifeleri EPDK tarafından belirlenmektedir. Bu kurum, tarife düzenlemesini yeni baştan ele almalıdır. Elektrik piyasasında uygulanan tarife yapısı gereğince işletme harcamalarının EPDK tarafından o yıl harcama tutarı altında kalması durumunda dağıtım şirketi kar, üzerinde kalması halinde zarar etmektedir. Bundan dolayı özel şirketler kârlılık artırmak için yan yollara tevessül etmektedir. Bakımların zamanında yapılmaması, arızalara belli bir gün geçmeden müdahale edilmemesi gözümüze çarpan bazı aksaklıklardır. Isparta'da yaşanan kesintilerin asıl sebepleri burada aranmalıdır. Bize göre denetim yetkisi TEDAŞ'a tekrar verilmelidir. Dağıtım şirketlerinin içinin boşaltılmasına müsaade edilmemelidir. Elektrik dağıtımının devlet eliyle yapılması, vergi yükünün azaltılması sorunları hafifletecektir. Elektriğin üretiminden dağıtımına kadar her aşama hukuk sınırları içinde vatandaşımızın refahı gözetilerek takip edilmelidir.

YORUMLAR
500

Kemal Kılıçdaroğlu, Elektrik Zammı, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli 'Elektrik dağıtımını devlet yapsın 'dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen! - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:35 Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte KDV indiriminin uygulanacağı gıda ürünleri
11:30 Yüzde 1'lik indirimin bilançosu bu: Ayçiçek yağı 1.79, bulgur 70 kuruş, süt 68 kuruş, yumurta 140 kuruş ucuzladı!
11:25 İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
11:21 Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen!
11:16 Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Efe, hayatı tehlikede olan Kartal'a yardım edebilecek mi?
11:11 15 Şubat'ta altının gram fiyatı 820 lira seviyesinden işlem görüyor
11:03 Galatasaray Başkanı Elmas: Başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam
11:01 15 Şubat 2022'de Dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:01 Fiat ve Peugeot'un birleşmesinden oluşan Stellantis, 20 bin aracını geri çağırdı!
10:56 Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Ayşe'yi kaybeden Ferit ne yapıyor?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 11:40:33. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement