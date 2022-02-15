Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen! - Son Dakika

Partisininhaftalık olağan grup toplantısında MHP Lideri Devlet Bahçeli; ana muhalefet liderinin, yüksek elektrik faturaları ile ilgili, "zamlar geri alınana kadar fatura ödemeyeceğim" açıklamasına dair "faturayı ödemezse elektriği hemen kesilmelidir" dedi.

Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan başlıklar şöyle:

"ÖDEMEZSE ELEKTRİĞİ KESİLMELİDİR"

CHP Genel Başkanının fatura ödemeyeceğim sözü yasadışı bir eylemin, sivil itaatsizlik kılıflı bir isyan teşebbüsünün, siyasi bir hezeyanın mahsulüdür. Ödemezse sonucu bellidir. Elektriği derhal kesilmelidir. CHP Genel Başkanına öncelikle HDP'nin destek verdiği kirli ilişkiler ağını bir kez daha somutlandırmıştır. Fatura ödemem çıkışı bir protesto değil provokasyondur.

"KDV İNDİRİMİ NEFES ALDIRACAKTIR"

Ekmeğin karneye bağlandığı karanlık dönemler milli hafızalardan henüz çıkmamıştır. Fırsat düşkünleri para kazanmanın ayıbıyla lekelenmişlerdir. Bugün döviz kuru artınca fiyat etiketlerini kabartanlar, döviz kuru indiğinde aynı iradeyi göstermemişlerdir. Bu nedenle, ekonomik özgürlüğün yanında ekonomik ahlak, adalet, güvenlik ve eşitlik kuramsal bir özlemden çıkıp millet hayatına nüfuz etmek durumundadır. Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır. 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanımız yeni kararları duyurmuştur. Buna göre temel gıdada yüzde 8'lik KDV, yüzde 1'e çekilmiştir. Dünden itibaren temel gıdaların fiyatları yüzde 7 ucuzlamıştır. Alınan bu önemli karar inanıyorum ki vatandaşlarımıza nefes aldıracaktır. Devlet üzerine düşeni yapmış sorumluluk sırası ekonomik aktörlere gelmiştir. Vakit erdemli hareket etme vaktidir. Enflasyonla savaş geniş katılımla icra edilmelidir. Bu canavarın kafasının ezilmesi milletimizin temel arzusudur. Bize göre makul sızlanmalara, meşru yakınmalara, haklı taleplere şüphesiz kulak verilmelidir.

"ELEKTRİK DAĞITIMI DEVLET ELİYLE YAPILMALIDIR"

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız. Hükümetin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Görevli tedarik şirketlerinin tarifeleri EPDK tarafından belirlenmektedir. Bu kurum, tarife düzenlemesini yeni baştan ele almalıdır. Elektrik piyasasında uygulanan tarife yapısı gereğince işletme harcamalarının EPDK tarafından o yıl harcama tutarı altında kalması durumunda dağıtım şirketi kar, üzerinde kalması halinde zarar etmektedir. Bundan dolayı özel şirketler kârlılık artırmak için yan yollara tevessül etmektedir. Bakımların zamanında yapılmaması, arızalara belli bir gün geçmeden müdahale edilmemesi gözümüze çarpan bazı aksaklıklardır. Isparta'da yaşanan kesintilerin asıl sebepleri burada aranmalıdır. Bize göre denetim yetkisi TEDAŞ'a tekrar verilmelidir. Dağıtım şirketlerinin içinin boşaltılmasına müsaade edilmemelidir. Elektrik dağıtımının devlet eliyle yapılması, vergi yükünün azaltılması sorunları hafifletecektir. Elektriğin üretiminden dağıtımına kadar her aşama hukuk sınırları içinde vatandaşımızın refahı gözetilerek takip edilmelidir.