Bahçeli, arsasını Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe etti - Son Dakika
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Bahçeli, arsasını Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe etti

20.12.2022 13:08

Bahçeli, arsasını Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe etti Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan ve bilabedel Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ettiği üstüne kayıtlı 6 dönümlük arsa, havadan görüntülendi.

Bahçeli, arsasını Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe etti

NEVŞEHİR - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan ve bilabedel Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ettiği üstüne kayıtlı 6 dönümlük arsa, havadan görüntülendi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhum hocamız Prof. Dr. Erol Güngör diyordu ki: 'Nerede evliya kabri varsa orası Türk toprağıdır. Evliyası olmayan yerde Türk de yok demektir.' Gönül dünyamızın yüksek mimarları, inanç hayatımızın şanlı mihmandarları bizi biz yapan vatan, millet ve iman türbedarlarıdır. Mazi kayıtlarımızın mana ve muhtevası değerlendirildiğinde Anadolu'yu ve Balkanları imar ve ihya eden manevi önderlerimizin Horasan kaynağından doğup Türk-İslam ruhunu elden ele kahramanca taşıdıkları, kararlılıkla tebliğ ettikleri gayet net olarak anlaşılacaktır. Horasan erenleri bekamızın kilidi, milli ve dini birliğimizin kemer taşıdır. Merhum hocamız Prof. Dr. Ö. Lütfi Barkan'ın 'Kolonizatör Türk dervişleri' diye tanımladığı kutlu büyüklerimiz kalpleri fethetmiş, Türk'ün dünyayı ve beşeriyeti kucaklayan mukaddes yüzleri olmuşlardır. Horasan, 'güneşin doğduğu yer, güneş ülkesi' diye bilinmektedir. Horasan mukadderat hazinemiz, kardeşlik ve kaderdaşlık hazinedarımızdır. Bizim anlayışımızda mezhep ayrışmasına ve ayrılığına asla yer yoktur. Buna gerek yoktur. Kaldı ki bu makul değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin ardından Hacıbektaş'ta arsanın yeri ve kim tarafından satıldığı merak konusu oldu. Devlet Bahçeli'nin bahsettiği 5 bin 788 metre karelik arsa Zir Mahallesi 357 ada, 1 parselde yer alıyor. Arsanın yaklaşık 10 yıl önce, Hacıbektaşlı bir vatandaş tarafından, Bahçeli haricindeki 3. bir şahsa satıldığı, 3. şahsın ise arsayı 1 yıl kadar önce Devlet Bahçeli'ye sattığı belirtildi. Bahçelinin Horasan Erenleri Federasyonuna bağışladığı arsa drone ile görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Hacıbektaş, Nevşehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli, arsasını Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe etti - Son Dakika

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