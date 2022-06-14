Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel'e gidiyor

Türkiye 'yi temsilen Milli Savunma Bakanı Akar da toplantıya katılmak üzere akşam saatlerinde Belçika 'nın başkenti Brüksel'e hareket edecek.

Kaynak: AA

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