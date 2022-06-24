Bakan Akar'dan Kayseri Valisi Çiçek'e ziyaret - Son Dakika
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Bakan Akar'dan Kayseri Valisi Çiçek'e ziyaret

24.06.2022 23:15
Bakan Akar'dan Kayseri Valisi Çiçek'e ziyaret

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere geldiği Kayseri'de, Vali Gökmen Çiçek ile makamında bir araya geldi. Ziyarette ilk olarak şeref defterini imzalayan Bakan Akar, Vali Çiçek'e hayırlı olsun dileklerini ilettikten sonra, Kayseri'nin genel durumu hakkında bilgi aldı. Valilikteki görüşmenin ardından Bakan Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, yaptıkları çalışmalarla ilgili Bakan Akar'a bilgi verdi. Bakan Hulusi Akar ise Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Sayın Başkanım, kolaylıklar diliyoruz. Bu vesileyle Kayserili hemşehrilerimize selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz" dedi.Bakan Akar, sonrasında ise MHP İl Başkanlığı'na da bir ziyaret gerçekleştirdi. Akar, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP MYK Üyesi Ahmet Savaş Çolak, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve MHP il Yöneticileri tarafından karşılandı. Bakan Akar, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İl Başkanı Andan İncetoprak ve MHP İl yöneticileri ile bir süre sohbet ettikten sonra MHP Kayseri İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.


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Bakanlar Nebati ve Akar'dan Kayseri Valiliği'ne ziyaret Bakanlar Nebati ve Akar'dan Kayseri Valiliği'ne ziyaret TSYD Kayseri Şubesi'nden Vali Çiçek'e ziyaret TSYD Kayseri Şubesi'nden Vali Çiçek'e ziyaret
Kaynak: DHA

Gökmen Çiçek, Hulusi Akar, Kayseri, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Akar'dan Kayseri Valisi Çiçek'e ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Kayseri Valisi Çiçek'e ziyaret - Son Dakika
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