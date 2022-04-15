Bakan Akar Kayseri'de - Son Dakika
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Bakan Akar Kayseri'de

15.04.2022 14:19
Bakan Akar Kayseri'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'ye geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'ye geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız karşıladı. Kent merkezinde bir dizi ziyaretlerde bulunacak olan Bakan Akar, akşam da Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 'Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı Tanıtım Etkinliği'ne katılacak. - KAYSERİ

Bakan Akar Kayseri'de
Bakan Akar Kayseri'de

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Bakan Akar Kayseri'de Bakan Akar Kayseri'de Bakan Akar; Komutanlar, Savunma Sanayi Şirketlerinin Temsilcileri ve Bakanlık Personeli ile iftar yaptı Bakan Akar; Komutanlar, Savunma Sanayi Şirketlerinin Temsilcileri ve Bakanlık Personeli ile iftar yaptı

Hulusi Akar, Kayseri, Pilot, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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