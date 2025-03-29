Bakan Bak’tan Ramazan Bayramı Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bakan Bak, bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet, bereket, mağfiret ve dayanışma ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakırken; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşıyoruz.

Ramazan, yardımlaşmanın, paylaşmanın ve manevi huzurun hakim olduğu özel bir zaman dilimidir. Bayramlar ise, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, sevgi ve saygının güçlendiği kıymetli anlardır.

Bu anlamlı günlerde; ailemizle, komşularımızla, akrabalarımızla bağlarımızı güçlendirmeli, milletçe bizi biz yapan değerlere sahip çıkarak bu mirası geleceğe taşımalıyız. Ramazan Bayramı'nın gençlerimize, ülkemize, milletimize, gönül coğrafyamızın her bir karışına ve tüm insanlığa esenlikler getirmesini diliyorum. Bu vesileyle başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında bayramı hüzünle karşılayan kardeşlerimizin acılarının bir an önce sona ermesi en büyük temennimizdir. Aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; sağlık ve huzur dolu nice bayramlara bir ve beraberce erişmeyi diliyorum." - ANKARA