Bakan Bozdağ: "İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir; ahlaksızlıktır" - Son Dakika
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Bakan Bozdağ: "İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir; ahlaksızlıktır"

26.05.2022 00:58
Bakan Bozdağ: "İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir; ahlaksızlıktır"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir; ahlaksızlıktır" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir; ahlaksızlıktır" dedi.

Bakan Bozdağ, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bozdağ, yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir zaman mücadeleden ve zorluktan kaçmadığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir müfteriden, hiçbir mücadeleden ve hiçbir zorluktan kaçmadı. Cumhurbaşkanımıza kaçacak diyen müfteriler, ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar. İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir; ahlaksızlıktır. İftira, yalan ve çarpıtma üzerine siyasetini bina edenler, bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı durdurmayı da yenmeyi de başaramadılar. Yine başaramayacaklar. Yine kaybedecekler. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı hapse attılar bitiremediler, Gezi kalkışmasıyla indiremediler, 17/25 Aralık kalkışmasıyla halledemediler, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle deviremediler. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği sayesinde inşallah yine başaramayacaklar" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Siyaset, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bozdağ: 'İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir; ahlaksızlıktır' - Son Dakika


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