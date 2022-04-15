Bakan Bozdağ: İsrail, haksız ve hukuksuz saldırılarına derhal son vermelidir - Son Dakika
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Bakan Bozdağ: İsrail, haksız ve hukuksuz saldırılarına derhal son vermelidir

15.04.2022 22:29
Bakan Bozdağ: İsrail, haksız ve hukuksuz saldırılarına derhal son vermelidir

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Filistinli 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan şiddet olayları ile İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yaptığı müdahalesine ilişkin, "İsrail, haksız ve hukuksuz saldırılarına derhal son vermelidir.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Filistinli 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan şiddet olayları ile İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yaptığı müdahalesine ilişkin, "İsrail, haksız ve hukuksuz saldırılarına derhal son vermelidir. Türkiye, haksıza haksız, zulme zulüm, zalime zalim demeye ve mazlumun yanında durmaya devam edecektir" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "İsrail güvenlik güçlerinin, 1'i çocuk 7 Filistinli kardeşimizi şehit etmesini ve ramazan-ı şerif ayında Müslümanların mukaddesi Mescid-i Aksa'ya baskınını şiddetle kınıyorum. Şehit düşen Filistinli kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mescid-i Aksa'nın uluslararası statüsüne ve maneviyatına yönelik saldırılar, hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplum, aldığı kararların ve imzaladığı antlaşmaların gereği sorumluklarını, daha gazla gecikmeden yerine getirmelidir. İsrail, haksız ve hukuksuz saldırılarına derhal son vermelidir. Türkiye, haksıza haksız, zulme zulüm, zalime zalim demeye ve mazlumun yanında durmaya devam edecektir."


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Adalet Bakanı, İsrail, Mescit, Aksa, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Bozdağ: İsrail, haksız ve hukuksuz saldırılarına derhal son vermelidir - Son Dakika


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