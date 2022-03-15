Bakan Çavuşoğlu: (Kılıçdaroğlu'nun evlat nöbeti tutan anneleri ziyareti) "Anneler ayağa çağrılmaz. Annelerin ayağına gidilir. Hele ki Diyarbakır... - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: (Kılıçdaroğlu'nun evlat nöbeti tutan anneleri ziyareti) "Anneler ayağa çağrılmaz. Annelerin ayağına gidilir. Hele ki Diyarbakır...

15.03.2022 14:28

Bakan Çavuşoğlu: (Kılıçdaroğlu'nun evlat nöbeti tutan anneleri ziyareti) "Anneler ayağa çağrılmaz. Annelerin ayağına gidilir. Hele ki Diyarbakır annelerinin ayağına gitmek şereftir" -"Bu insanların evlatları terör örgütü tarafından kaçırılmış.

Bakan Çavuşoğlu: (Kılıçdaroğlu'nun evlat nöbeti tutan anneleri ziyareti) "Anneler ayağa çağrılmaz. Annelerin ayağına gidilir. Hele ki Diyarbakır annelerinin ayağına gitmek şereftir"

-"Bu insanların evlatları terör örgütü tarafından kaçırılmış. Dünyanın en meşru talebidir bu. "Evlatlarımızı istiyoruz" diyorlar. Bunun dışına çıkıp da bu meseleyi siyasi paranteze almak için anneleri ayağınıza çağırmak son derece yanlıştır"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu: (Kılıçdaroğlu'nun evlat nöbeti tutan anneleri ziyareti) Anneler ayağa çağrılmaz. Annelerin ayağına gidilir. Hele ki Diyarbakır...
Bakan Çavuşoğlu: (Kılıçdaroğlu'nun evlat nöbeti tutan anneleri ziyareti) Anneler ayağa çağrılmaz. Annelerin ayağına gidilir. Hele ki Diyarbakır...
Bakan Çavuşoğlu: (Kılıçdaroğlu'nun evlat nöbeti tutan anneleri ziyareti) Anneler ayağa çağrılmaz. Annelerin ayağına gidilir. Hele ki Diyarbakır...

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Diyarbakır, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: (Kılıçdaroğlu'nun evlat nöbeti tutan anneleri ziyareti) 'Anneler ayağa çağrılmaz. Annelerin ayağına gidilir. Hele ki Diyarbakır... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu: (Kılıçdaroğlu'nun evlat nöbeti tutan anneleri ziyareti) "Anneler ayağa çağrılmaz. Annelerin ayağına gidilir. Hele ki Diyarbakır... - Son Dakika
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