Bakan Güler, BAE ile Savunma Görüşmesi Yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Mubarek Fadhel Al Mazrouei ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret düzenlediği Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Mubarek Fadhel Al Mazrouei ile görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ABU DABİ