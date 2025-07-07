Bakan Güler, Zehirlenen Askerleri Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komutanlar, metan gazından zehirlenen ve tedavileri devam eden askerleri ziyaret etti.
Bakan Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve sevk edildikleri Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavilerine devam edilen askerleri ziyaret etti. - ANKARA
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