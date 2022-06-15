Bakan Karaismailoğlu'ndan TŞOF'a ziyaret - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu'ndan TŞOF'a ziyaret

15.06.2022 16:07

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nu (TŞOF) ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Notlarımızı aldık.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nu (TŞOF) ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Notlarımızı aldık. Bunları bir ev ödevi gibi çalışıp inşallah tekrar istişarelerini yapıp yine esnafımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sonuçlandıracağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, TŞOF'u ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Karaismailoğlu ve TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın basın açıklamasında bulundu. Bakan Karaismailoğlu, bakanlık olarak esnafın her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Esnafın gerçek dostu olarak davranacağız. Bugün de bir araya gelerek sektördeki sorunları istişarelerde bulunduk. Notlarımızı aldık. Bunları bir ev ödevi gibi çalışıp inşallah tekrar istişarelerini yapıp yine esnafımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sonuçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

"SON 20 YILDIR TAM 172 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTIK"

Son 20 yılda Türkiye'de büyük çalışmaların olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Özellikle karayolları alanında muazzam gelişmeler oldu. Son 20 yıldır tam 172 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bu yatırımın tam yüzde 65'ini karayollarına harcadık. Bunun sonucunda bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin 650 kilometreye çıkardık. Adeta bölünmüş yolların güvenliğini ve seyahat konforunu sağladık. Hem hızdan, hem akaryakıttan hem de zamandan tasarruf sağladık. Bu yollar sayesinde yılda tam 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz. Yine zamandan 7 milyar saat zaman tasarrufu sağlıyoruz" diye konuştu.

Taşımacı esnafın sorunlarını değerlendirmek üzere Bakan Karaismailoğlu'nun federasyonu ziyaret ettiğini söyleyen Apaydın ise, "Konuları esnaf arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Öteden beri gelen sıkıntılarımız vardı. Gerek yük taşımacılığında, gerek yolcu taşımacılığında, gerekse şehir içerisindeki taksi, minibüs ve okul servislerindeki problemleri bir dizi alt alta yazarak görüştük" dedi.

(Muhammed Musab Gümüşer - Hakan Karaduman - İHA)

Bakan Karaismailoğlu'ndan TŞOF'a ziyaret
Bakan Karaismailoğlu'ndan TŞOF'a ziyaret
Bakan Karaismailoğlu'ndan TŞOF'a ziyaret
Bakan Karaismailoğlu'ndan TŞOF'a ziyaret
Bakan Karaismailoğlu'ndan TŞOF'a ziyaret
Bakan Karaismailoğlu'ndan TŞOF'a ziyaret
Bakan Karaismailoğlu'ndan TŞOF'a ziyaret

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Kaynak: İHA

Genel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu'ndan TŞOF'a ziyaret - Son Dakika

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