Bakan Soylu'dan, Afyonkarahisar'daki toplu açılış töreninde yeni bir çıkış geldi: Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan, Afyonkarahisar'daki toplu açılış töreninde yeni bir çıkış geldi: Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz

29.08.2022 21:54

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın" açıklamalarıyla tepki toplayan Bakan Soylu, yeni bir çıkışta bulundu. Afyonkarahisar'da katıldığı toplu açılış töreninde Soylu, "Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz. Bu milleti tanımıyorlar." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada vatandaşları selamladı.

"DÜNYANIN BÜTÜN LİDERLERİ SIRAYA DİZİLECEK"

Türkiye'nin geleceğini Avrupa'nın belirlemeyeceğini vurgulayan Soylu, "Vallahi millet belirleyecek, bu milletin bu yüce gönlü belirleyecek. Cenab-ı Allah'ın da izniyle inşallah Cumhurbaşkanımız balkon konuşmasına çıktığında Amerika'nın başkanı dahil dünyanın bütün liderleri sıraya girecekler." diye konuştu.

Bakan Soylu, Afyonkarahisar'daki toplu açılış töreninde konuştu: Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz

"BİZ SİZİN GİBİ LGBT ÇOCUĞU DEĞİL, AYETEL KÜRSİ ÇOCUĞUYUZ"

Soylu, askerin, polisin operasyona Ayetel Kürsi okuyarak çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz. Bu milleti tanımıyorlar. Biraz önce Dumlupınar'dan geldik. Dumlupınar'da 19-20 yaşındaki çocukların bu ülke için babalarıyla beraber nasıl şehadete yürüdüklerine hep beraber şahit olduk. Onlar, bu ülkeyi kolay bir ülke zannediyorlar hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin. Evet AK Parti'nin ülkemiz için yapacak çok işi var. Cumhur İttifakı'nın Türkiye için yapacak çok işi var. Milletimizin Türkiye için yapacak çok işi var. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için yapacak çok işi var. 2023'e hazır mısınız? 2023'te sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Allah bizi milletimize mahcup etmesin. Allah bizi size mahcup etmesin. Allah bizi gelecek nesillerimiz ve geçmişlerimize mahcup etmesin."

Bakan Soylu, Afyonkarahisar'daki toplu açılış töreninde konuştu: Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde "Benim sizden isteyeceğim bir tek şey var. Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın. Biliniz ki, Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır" açıklamalarında bulunmuştu. Soylu'nun bu sözleri muhalefetin tepkisini çekmişti.

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Kaynak: AA

Karahisar, Türkiye, LGBT, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu'dan, Afyonkarahisar'daki toplu açılış töreninde yeni bir çıkış geldi: Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz - Son Dakika

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