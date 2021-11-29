Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV ekranlarında Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programının konuğu oldu. Özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt veren Bakan Soylu'nun gözyaşları dikkatlerden kaçmadı.

SESİ TİTREYE TİTREYE YANIT VERDİ

Esra Elönü'nün "Annenizin size ettiği dua neydi?" sorusu karşısında Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı. Bir süre soruyu cevaplayamayan Bakan Soylu, kendini toparladıktan sonra sesi titreye titreye soruyu yanıtladı.

"ANNELER HER ZAMAN GÜZEL DUA EDER"

Bakan Soylu, "Anneler her zaman güzel dua eder. Bütün anneler cennet annesi olsun." diyerek duygu dolu anlar yaşadı.