Üye Girişi
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi - Son Dakika

Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi

29.11.2021 07:51

İçişleri Bakanı Soylu, katıldığı canlı yayında duygu dolu anlar yaşadı. Gazetecinin "Annenizin size ettiği dua neydi?" sorusunu duyan Bakan Soylu, gözyaşları içinde sesi titreye titreye cevap verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV ekranlarında Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programının konuğu oldu. Özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt veren Bakan Soylu'nun gözyaşları dikkatlerden kaçmadı.

SESİ TİTREYE TİTREYE YANIT VERDİ

Esra Elönü'nün "Annenizin size ettiği dua neydi?" sorusu karşısında Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı. Bir süre soruyu cevaplayamayan Bakan Soylu, kendini toparladıktan sonra sesi titreye titreye soruyu yanıtladı.

"ANNELER HER ZAMAN GÜZEL DUA EDER"

Bakan Soylu, "Anneler her zaman güzel dua eder. Bütün anneler cennet annesi olsun." diyerek duygu dolu anlar yaşadı.

Süleyman Soylu, Esra Elönü, dua, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi - Son Dakika


Son Dakika

Kansere yakalanan dünyaca ünlü modacı Virgil Abloh, 41 yaşında yaşamını yitirdi 07:50 Kansere yakalanan dünyaca ünlü modacı Virgil Abloh, 41 yaşında yaşamını yitirdi Sıcak havaya aldanmayın, yarından itibaren hissedilir derecede azalacak! Salı ve Çarşamba kar ile sağanak etkili olacak 07:49 Sıcak havaya aldanmayın, yarından itibaren hissedilir derecede azalacak! Salı ve Çarşamba kar ile sağanak etkili olacak Asgari ücrette kritik dönem başlıyor! Milyonların gözü 1 Aralık'taki ilk toplantıda 07:20 Asgari ücrette kritik dönem başlıyor! Milyonların gözü 1 Aralık'taki ilk toplantıda
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı 23:14 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Erdal Özyağcılar'dan rol arkadaşı Aslıhan Karalar'a övgü dolu sözler 22:21 Erdal Özyağcılar'dan rol arkadaşı Aslıhan Karalar'a övgü dolu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi 22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi
Marketten ekmek çalan çocuk için mahkemeden şaşırtan karar 17:50 Marketten ekmek çalan çocuk için mahkemeden şaşırtan karar Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi 14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
07:51 Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı
07:51 Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi
07:50 Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na cevap: Cumhurbaşkanımız orada AK Parti adına bulunmadı
07:49 Kansere yakalanan dünyaca ünlü modacı Virgil Abloh, 41 yaşında yaşamını yitirdi
23:51 Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi'nin görüşmesinin tüm detayları
23:50 Asgari ücret zam oranının belli olacağı toplantı 1 Aralık'ta
23:12 Avrupa'nın Galatasaray'a faturası çok ağır oldu
22:57 Babasıyla tartıştıktan sonra eve dönmeyen 17 yaşındaki Edanur bulundu
22:56 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
22:43 Chelsea, sahasında Manchester United'la berabere kaldı
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na cevap: Cumhurbaşkanımız orada AK Parti adına bulunmadı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na cevap: Cumhurbaşkanımız orada AK Parti adına bulunmadı         
07:50
Almanya'da PKK yanlıları sokağa döküldü! Polisin müdahalesi çok sert oldu Almanya'da PKK yanlıları sokağa döküldü! Polisin müdahalesi çok sert oldu         
07:43
DSÖ'den Kovid-19'un yeni mutasyonu Omicron nedeniyle ülkelere çağrı: Sınırları kapatmayın DSÖ'den Kovid-19'un yeni mutasyonu Omicron nedeniyle ülkelere çağrı: Sınırları kapatmayın         
23:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti         
22:47
Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak         
22:12
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar         
16:08
Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz         
14:26
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim         
14:01
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı         
11:30
Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim         
11:29
Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş         
11:26
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 07:58:16. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement