Bakan Soylu, Şehit Talha Bahadır'ın ailesini ziyaret etti - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın Yalova'daki babaevine giderek, ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde geçen çarşamba günü teröristler tarafından düzenlenen füze saldırısında şehit olan İstihkam Teğmen Talha Bahadır'ın Yalova'nın Çiftlikköy'de bulunan babaevine giderek taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu'ya Vali Muammer Erol ve Yalova milletvekilleri eşlik etti. Soylu'yu şehit Talha Bahadır'ın babası Hakkı Bahadır ve annesi Emine Bahadır karşıladı. Şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Süleyman Soylu, taziyede bulundu. Şehidin kardeşi Din Kültürü Öğretmeni Yasir Bahadır ise Kuran-ı Kerim okudu.