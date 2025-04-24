Bakan Tekin Türkmenistan\'da

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkmenistan'a gitti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkmenistan ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ata yurdumuz Türkmenistan'dayız. TBMM Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı Sayın Haluk İpek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Zuhal Topçu ve heyetimizle birlikte Aşkabat Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek kıymetli Büyükelçimiz Sayın Ahmet Demirok ile Türkmenistan'da gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetlerine dair istişarelerde bulunduk. Değerli Büyükelçimize ve çalışma arkadaşlarına şahsıma ve heyetimize gösterdikleri misafirperverlikleri ve katkıları için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.