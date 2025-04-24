Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ile bir araya geldi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'la bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Bakan Tunç, DEM Parti Yetkilileriyle Görüştü - Son Dakika
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