Bakan Tunç'tan Sert Açıklama - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç'tan Sert Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanına yönelik hakaretleri lanetledi ve yargıya vurgu yaptı.

25.03.2025 01:27
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretlerde bulunulmasını, alçakça sözler sarf edilmesini lanetliyorum. Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık, asla kabul edilemez" dedi.

Bakan Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "İstanbul Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretlerde bulunulmasını, alçakça sözler sarf edilmesini lanetliyorum. Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık, asla kabul edilemez. Ortak değerlerimizi hedef alan çirkin saldırılar hukuk önünde karşılığını mutlaka bulacaktır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmaları hedef alarak sokakları terörize etmek, kamu düzenini bozmaya dönük şiddet eylemlerinde bulunmak suçtur" ifadelerini kullandı.

Özel'in son günlerde yaptığı açıklamaları ile tehlikeli bir provokasyona giriştiğini söyleyen Tunç, "Ana muhalefet partisinin genel başkanı günlerdir yalan ve iftiralar üretmekte, devam eden soruşturmalar üzerinden bağımsız ve tarafsız Türk yargısına hayasızca saldırmakta, kamu düzenini bozma pahasına güvenlik güçlerimizi, polisimizi kalabalık gruplara hedef göstererek çok tehlikeli bir provokasyona girişmektedir. İbadet yerleri başta olmak üzere ortak milli ve manevi değerlerimize yönelik çirkin eylemlerin sorumlusu da bu saldırgan ve provokatif dildir. Ana muhalefet partisi genel başkanı, kullandığı bu zehirli dilden bir an önce vazgeçmelidir" açıklamasında bulundu.

Hukuk devletinde bir suç işlendiğine dair iddialar varsa, bunun savunma yerinin sokaklar değil yargı makamları olduğunu hatırlatan Tunç, "Hukuk devletinde, suç işlendiğine dair bir iddia varsa, savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargı makamlarıdır. Suç işlendiğine dair bir delil varsa, bununla ilgili gerekli soruşturma yetkili yargı makamlarınca yapılır. Millet adına yargı görevini yapan hakimler ve savcıları hiç kimse baskı ve tehditle korkutamaz, sindiremez. Yargı mensuplarımız sokak çağrılarından, yalan ve çarpıtmalardan etkilenmez, kararını dosyaya bakarak verir. Devam eden soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapmaktan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlerde bulunmaktan herkes uzak durmalıdır. Suç teşkil eden eylemlerin hesabının millet adına karar veren tarafsız ve bağımsız yargı tarafından sorulacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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