Bakan Uraloğlu: "Bayram süresince devlet ve il yollarından oluşan 68 bin 620 kilometrelik yol ağımızda 7/24 görev başında kalacağız" - Son Dakika
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Politika

Bakan Uraloğlu: "Bayram süresince devlet ve il yollarından oluşan 68 bin 620 kilometrelik yol ağımızda 7/24 görev başında kalacağız"

03.06.2025 15:51
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Bakan Uraloğlu: "Bayram süresince devlet ve il yollarından oluşan 68 bin 620 kilometrelik yol ağımızda 7/24 görev başında kalacağız" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bayram süresince artan trafik yoğunluğuna karşı sorumluluğumuzdaki otoyollar, devlet ve il yollarından oluşan 68...

Bakan Uraloğlu: "Bayram süresince devlet ve il yollarından oluşan 68 bin 620 kilometrelik yol ağımızda 7/24 görev başında kalacağız"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bayram süresince artan trafik yoğunluğuna karşı sorumluluğumuzdaki otoyollar, devlet ve il yollarından oluşan 68 bin 620 kilometrelik yol ağımızda 7/24 görev başında kalacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünde Kurban Bayramı için ulaşımda alınan tedbirlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakan Uraloğlu, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra bayram tatili sürecinin fiilen başlayacağını belirterek, "Bu yüzden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın rahat, güvenli ve sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, her tatil döneminde olduğu gibi bu bayram süresince de tüm vatandaşların bu mübarek günleri sevdikleriyle birlikte doyasıya yaşaması için tüm birimlerle sahada olacaklarını kaydetti.

"750 ekip, 3 bin 750 personel ve bin 250 araçla gece gündüz demeden çalışacağız"

Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki otoyollardan ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişlerin ücretsiz olacağını söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bayram süresince artan trafik yoğunluğuna karşı sorumluluğumuzdaki otoyollar, devlet ve il yollarından oluşan 68 bin 620 kilometrelik yol ağımızda 7/24 görev başında kalacağız. 18 Bölge Müdürlüğümüz, 123 Şube Şefliğimiz, 16 Tünel Bakım İşletme Şefliğimiz, 25 Otoyol Bakım İşletme Şefliğimiz ve 16 Yap-İşlet-Devret Bakım İşletme Şefliğimizle Türkiye'nin dört bir yanında kesintisiz hizmet sunacağız. 750 ekip, 3 bin 750 personel ve bin 250 araçla gece gündüz demeden çalışacağız. Yol ağımızı 6 bin 750 kamera ile anbean takip ederek herhangi bir olumsuzluğa karşı müdahale edeceğiz."

Uraloğlu, özellikle Ankara- Kırıkkale, İstanbul-İzmit, Eskişehir- Bursa, Afyonkarahisar- Kütahya, Denizli- Muğla, Uşak- İzmir, Trabzon- Rize, Akçay- Balıkesir, Aydın- Kuşadası, Elazığ- Malatya, Elazığ- Diyarbakır ve Adana- Osmaniye, Ankara-İstanbul gibi yoğun trafik beklenen güzergahlarda ekiplerin ekstra teyakkuzda olacağını da bildirdi.

Özel yük taşıyan araçlara sınırlama

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollardaki taşıt trafiği yoğunluğunun büyük oranda artacağını öngördüklerinden özel yük taşıyan araçlarda da sınırlamaya gideceklerini dile getiren Uraloğlu, "Ağırlık ve boyutları Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 128. maddesinde belirtilen sınırların üzerinde olan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için düzenlenen Özel İzin/Özel Yük Taşıma İzin Belgelerini 5 Haziran tarihinden 9 Haziran tarihine kadar 5 gün süreyle vermeyeceğiz. Bunlar özellikle yüksek ve geniş boyutlu olan araçlardır. İş makinelerinden tutun bölünemeyen büyük aletlerin taşınmasıdır. Bunlar şerit genişliklerini aştıkları için böyle bir planlama yaptık" dedi.

Ayrıca bayram tatili boyunca yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını da zorunlu olmadıkça durdurarak trafiğin akışını kesintisiz hale getirdiklerini anlatan Uraloğlu, böylece trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceklerini belirtti. Yollardaki trafik işaretlemelerini titizlikle kontrol ettiklerini ve eksiklikleri giderdiklerini ifade eden Uraloğlu, "Kirlenen levhaları temizledik, ağaç dalları gibi görüşü engelleyen unsurları ortadan kaldırdık. İki yönlü trafiğe açık yollarda sürücülerin yanılgıya düşmemesi için tüm işaret levhalarını standartlara uygun hale getirdik" açıklamasında bulundu.

Yol durumundaki anlık değişiklikleri en kısa yoldan paylaşmak için Karayolları Genel Müdürlüğünün resmi web sitesindeki 'Yol Durumu' bölümünü güncel tutacaklarını da söyleyen Bakan Uraloğlu, yola çıkmadan önce vatandaşların en doğru bilgiye ulaşabileceğini kaydetti.

"Kurallara uymayan otobüs işletmecilerine yaklaşık 10,7 milyon lira idari işlem uyguladık"

Kurban Bayramı tatili döneminde vatandaşların otobüs bileti bulmada ve fahiş fiyat gibi durumlardan dolayı mağduriyet yaşamamaları için yolcu taşımacılığında denetimleri artırdıklarını dile getiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"20 Mayıs-1 Haziran arasında fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak 499 işletmenin yaklaşık 16 bin otobüs seferini denetledik. Kurallara uymayan otobüs işletmecilerine yaklaşık 10,7 milyon lira idari işlem uyguladık. Aynı şekilde bundan sonra da korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari işlem uygulamaya devam edeceğiz."

Kent içi raylı sistemler ücretsiz

Bakan Uraloğlu, memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçirecek olan vatandaşlar için de İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğini ifade etti.

Trenlerde kapasite artırıldı

Her bayram döneminde olduğu gibi bu bayram da hızlı trene yoğun bir ilgi olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu nedenle 5, 8 ve 9 Haziran günlerinde hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışına gittik. Ankara-İstanbul YHT hattında 2 bin 466, anahat ve bölgesel trenlerde ise 8 bin 400 kişi olmak üzere toplamda 10 bin 866 kişilik kapasite artışı sağladık" dedi.

"Havalimanlarındaki personellerimiz tüm birimlerle koordinasyon içinde olacak"

Kurban Bayramı'nda güvenli bir hava yolu ulaşımı için de tüm hazırlıkları yaptıklarını kaydeden Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin ilgili tüm birimlerinin bayram süresince 24 saat esasına göre hizmet vereceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için personel sayımızı artırdık ve gerekli koordinasyonları birimlerimizle sağladık" açıklamasında bulundu.

Trafik kurallarına uymak hayati önem taşıyor

Trafik güvenliği konusunda da önemli mesajlar veren Bakan Uraloğlu, bayram coşkusunu gölgede bırakabilecek kazaların önüne geçmek için trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguladı. Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemeler ve geçici durumlar hakkında bilgi sahibi olmayan sürücülerin seyahat planlarını bu doğrultuda yapması gerektiğini ve uyarı levhaları, işaretler ve hız limitlerine titizlikle uymaları gerektiğini dile getirdi. Uraloğlu, bölünmüş yolların bütün kesimlerinde hız sınırının saatte 110 kilometre olduğu gibi yanlış bir algıya kapılmamak gerektiğini belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Keskin virajlar, yüksek eğimli yollar ve meskun mahaller gibi alanlarda hız sınırlarına özellikle dikkat etmeleri gerektiğini vurgulamak istiyorum. Yine yorgunluk ve uykusuzluk, trafikteki en büyük risklerden biridir. Şoförlerimiz uykusuz ve yorgun olarak yola çıkmasın. Yolda sık sık mola versin ve dinlensin. Özellikle uzun mesafeli seyahatler için araçlarının bakımları ve lastik kontrolleri gibi her türlü tedbiri alsınlar."

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Politika, Ulaşım, trafik, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu: 'Bayram süresince devlet ve il yollarından oluşan 68 bin 620 kilometrelik yol ağımızda 7/24 görev başında kalacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu: "Bayram süresince devlet ve il yollarından oluşan 68 bin 620 kilometrelik yol ağımızda 7/24 görev başında kalacağız" - Son Dakika
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