Bakan Uraloğlu Türkmenistan\'da

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '3'üncü Birleşmiş Milletler Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Türkmenistan'da üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler 3'üncü BM Konferansı kapsamında, Türkmenistan'ın üst düzey yetkilileriyle Türkmenbaşı Limanı'nda bir araya geldik. Demir Yolu Bakanı Sayın Mammet Akmammedov, Kara Yolu Bakanı Sayın Begenç Annadurdiyev ve Haberleşme Bakanı Sayın Hacımurat Hudayguliyev ile ulaştırma ve iletişim alanlarında iş birliğimizi geliştirecek konuları ele aldık. Türkiye - Türkmenistan kardeşliğini daha da güçlendirecek adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.