Bakanlar IDEF\'25\'te Buluştu

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İstanbul'da IDEF'25'te bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İDEF 2025 Fuarı'nda bir araya geldi" denildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.