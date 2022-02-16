Üye Girişi
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun: "Bandırmamıza sabırlar diliyorum" - Son Dakika

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun: "Bandırmamıza sabırlar diliyorum"

16.02.2022 10:27
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun: "Bandırmamıza sabırlar diliyorum"

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından 4 aylık hamile Hazal Alpyörük'ün öldürülmesine tepki gösteren Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Bandırmamıza sabır diliyorum.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından 4 aylık hamile Hazal Alpyörük'ün öldürülmesine tepki gösteren Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Bandırmamıza sabır diliyorum. Bu son olsun" dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Hazal Alpyörük'ün öldürülmesine tepki göstererek, "Haberi duyduğumda inanamadım. Çünkü biz Bandırma'da kadınlar ve erkekler birbirimizi rahatsız etmeden yaşadık bunca zaman. Kadınlarımızla yan yana yürümeye alışığız. Kadınlarımız değerlidir. Hep onlar rahat etsin isteriz. Onlar her şeyin en iyisine layıktır. Bandırma sokaklarında gece geç saatlerde bile güven içinde gezer bizim kadınlarımız. Rahatsız olmasınlar diye dikkat eder Bandırmalı; işte tam da bu sebeplerden inanamadım. Bandırma'da böyle içimizi yakan bir olayın yaşandığına, gerçekten çok üzgünüm. Hazal kardeşimizin kabri nur mekanı cennet olsun. Karnında henüz kokusunu alamadığı bebeğini de yanında götürdü. İnsanın içine oturuyor acısı. Bandırmamıza sabır diliyorum. Bu son olsun" dedi. - BALIKESİR

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun: Bandırmamıza sabırlar diliyorum

YORUMLAR
500

Tolga Tosun, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun: 'Bandırmamıza sabırlar diliyorum' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:28 Markete otomobiliyle girdi! Fren yerine gaza basan şaşkın sürücünün o anları
10:27 Kovalamaca nehirde bitti! Peşindekilerden kurtulmak için can havliyle nehre atladı, her yerde aranıyor!
10:25 Messi şaşırttı: Şampiyonlar Ligi'nin en fazla penaltı kaçıran ismi oldu!
10:24 2 yıldır kayıptı! 6 yaşındaki çocuğu, evin bodrum katında tutuyorlarmış
10:17 Anayasa Mahkemesi, HDP'ye 60 gün ek süre vermişti! Savunmanın mahkemeye sunulması bekleniyor
09:54 Atakum'da 8 milyonluk naylon fatura vurgunu! Teftiş Kurulu tarafından belgelendi
09:43 Gösterişli doğum günü partisine evlilik teklifi damga vurdu! Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci ikinci kez evleniyor
09:42 Ekonomistler dünyadan umudunu kesti yoksulluğu bitirmek için gözünü Ay'a dikti: Ay'ı özelleştirelim
09:37 Dönerciye döner almaya değil, telefon çalmaya girmiş! İşte o görüntü
09:35 Manchester City'den Şampiyonlar Ligi rekoru! Lizbon'u paramparça ettiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 10:38:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun: "Bandırmamıza sabırlar diliyorum" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement