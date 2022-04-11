Bandırma Belediyesi yoğun yol yapımı çalışması dönemine girecek - Son Dakika
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Bandırma Belediyesi yoğun yol yapımı çalışması dönemine girecek

11.04.2022 16:07
Bandırma Belediyesi yoğun yol yapımı çalışması dönemine girecek

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun, daire müdürleriyle haftalık toplantısını gerçekleşirken belediyeninin yoğun bir yol çalışması dönemine gireceği açıklandı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun, daire müdürleriyle haftalık toplantısını gerçekleşirken belediyeninin yoğun bir yol çalışması dönemine gireceği açıklandı.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun daire müdürleriyle birlikte haftalık toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda 2022 vatandaş memnuniyet anketi değerlendirildi. Toplantının ardından açıklama yapan, Başkan Tolga Tosun; "Toplantımızda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile imzaladığımız protokol sonrası yapılan; Vatandaş Memnuniyet Anketinin sonuçlarını, üniversitemiz akademisyenlerinin sunumuyla değerlendirdik. Her yıl merkez ve kırsal mahallelerimizde çeşitli anketler yaptırıyoruz. Böylelikle, vatandaşlarımızın özellikle hangi konularda daha fazla hizmet görmek istediğini tespit ediyor, veri oluşturuyoruz. Merkez mahallelerimizden gelen taleplerin büyük kısmı kaldırım ve yol çalışmaları üzerine. Kıymetli hemşerilerimin gönülleri ferah olsun. Gerçek verilerle hazırladığımız planlamalara uygun olarak, yoğun bir yol yapım çalışma dönemine giriyoruz. Trafik ve ulaşımda olabilecek aksamalar için sizlerden sabır rica ediyorum. Bandırmamıza yakışır cadde ve sokaklar kazandıracağız" dedi. - BALIKESİR

Bandırma Belediyesi yoğun yol yapımı çalışması dönemine girecek

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Tolga Tosun, Balıkesir, Eylül, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bandırma Belediyesi yoğun yol yapımı çalışması dönemine girecek - Son Dakika


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