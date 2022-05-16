Bandırma'ya yıldız yağacak - Son Dakika
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Bandırma'ya yıldız yağacak

16.05.2022 22:37
Bandırma'ya yıldız yağacak

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki yıldır pandemi sebebiyle yapılamayan Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivalinin 31.'si bu yıl. 1 ile 12 Haziran arası gerçekleştirilecek.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki yıldır pandemi sebebiyle yapılamayan Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivalinin 31.'si bu yıl. 1 ile 12 Haziran arası gerçekleştirilecek.

Bandırma Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali pandemi sebebiyle alınan tedbir kararlarından ötürü son iki yıldır yapılamıyordu. Bu yıl 31.'si düzenlenecek olan festivalin etkinlik takvimi belli oldu. Etkinlikler 1 Haziran 2022 Çarşamba günü yapılacak olan sahil şenlikleri ile başlayıp 12 Haziran Pazar gecesine kadar devam edecek. 3 Haziran cuma gecesi rap müzik sevenler için Limitless, Hight Rhythm ve Murat Kılıç'ın sahne alacağı bir rap gecesi düzenlenecek. 8 Haziran Cuma günü geleneksel kortej yürüyüşü ile başlayacak olan Cumhuriyet Meydanı konserleri 12 Haziran Pazar gecesine kadar devam edecek Konserlerin etkinlik takvimi şu şekilde; 8 Haziran Çarşamba Anadolu Ateşi Dans Gösterisi, Bülent Altıntaş (Kirpi Bülent) 9 Haziran Perşembe Simge Sağın konseri, Müfit Can Saçıntı canlı müzikli tek kişilik güldürü, 10 Haziran Cuma Selda Bağcan konseri, İBB oda orkestrası, 11 Haziran Cumartesi Ceylan Ertem konseri, İBB oda orkestrası Nefesli Quartet 12 Haziran Pazar Hakan Atun konseri vatandaşlarla buluşacak. Vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla beklenen konser için Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "31. Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivalimiz şimdiden kutlu olsun" dedi. - BALIKESİR

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Balıkesir, Haziran, Turizm, Cuma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bandırma'ya yıldız yağacak - Son Dakika


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