Barış Misakı Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Barış Misakı Çağrısı

27.05.2025 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırhan, gençlerin tabutunu taşımak istemediklerini, barışın yanında olduklarını vurguladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Kim ne der, ne hesabın peşine düşerse düşsün biz artık omuzlarımızda bu ülkenin gençlerinin tabutlarını omuzlamak istemiyoruz, biz barışı omuzlamak istiyoruz." dedi.

Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, siyasi partileri ziyaret ederek istişarelerde bulunduklarını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları görüşmenin de verimli geçtiğini bildirdi.

"Terörsüz Türkiye" çalışmalarının layıkıyla devam edebilmesi için güven ortamının tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakırhan, güven tesisi ve toplumu bu konuda ikna edecek bir söylem ve pratik içerisinde olunması gerektiğini söyledi.

Bu konuda başta AK Parti olmak üzere birçok siyasi partide deneyimli, geçmişte bu süreçlerde yer almış insanların öne çıkması gerektiğini dile getiren Bakırhan, "Bu sürecin toplumsallaşması için onların da bu sürece katkı sunacağı bir pratik içerisinde olmaları gerekiyor." dedi.

Bakırhan, devam eden çalışmaları halka anlatmak için sahada olduklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Sahaya baktığımız zaman Milliyetçi Hareket Partisi de kendi teşkilatına ve tabanına bu süreci anlatmak için bir çaba ve gayret içerisinde olduğunu biz de görüyoruz. Muhalefetteki siyasi partilerin bu konuda duruşu fena değil ama bu sadece sözle değil, onların da süreçte aktif görev alarak kendi tabanlarını bu konuda bilgilendirmeleri, bu sürece aktif katılımlarına destek sunacak çağrılar, açıklamalar, planlamalar yapmaları gerektiğini belirtmek istiyoruz. AK Parti daha fazla sorumluk alabilir, cesaretle konuşabilir, çözüm dilini daha çok kullanabilir."

İnfaz kanununun demokratik standartlara göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Bakırhan, bu konuda, istedikleri çerçevede çıkacak bir infaz paketini destekleyeceklerini kaydetti.

Bakırhan, güven artırıcı önemli adımlardan birinin de siyaset ve medyada kullanılan dil olduğunu ifade ederek, "Eskinin diliyle yeni bir yüzyıl kurulamaz. Eskinin diliyle yeni yüzyılda demokratik bir zemini oluşturamayız." dedi.

Medyanın "sürece uygun olmayan zehirli, tahrik edici bir dil" kullandığını öne süren Bakırhan, medya çözüm dilini ne kadar benimserse, konuşursa barışın toplumsallaşmasının da o kadar güçlü olacağını ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin kaygısı olanlara seslenen Bakırhan, "Bu ülkenin başkenti, dili ve bayrağıyla hiçbir zaman bir sorunumuz olmadı, hiçbir zaman da bizim tartışma konumuz değil. Derdimiz Türkiye'nin değerleriyle değil, rejimin demokratik olmayan karakteriyledir." diye konuştu.

Bakırhan AK Parti ve MHP ile görüştükleri için kendilerini eleştirenlerin olduğunu hatırlatarak, "Barış ve demokrasi bizden de Cumhur İttifakı'ndan da daha büyüktür. Barış ve demokrasi yolunda ucuz siyasi hesaplar ve çıkar oyunlarını reddediyoruz." dedi.

Barış karşıtlarına asla prim vermeyeceklerini, doğru bildikleri yoldan vazgeçmeyeceklerini dile getiren Bakırhan, şunları kaydetti:

"Kimsenin imtiyazlı yaşamı için milyonların geleceğini heba etmesine izin vermeyeceğiz, bunun sözünü sizlere veriyoruz. Kim ne der ne hesabın peşine düşerse düşsün biz artık omuzlarımızda bu ülkenin gençlerinin tabutlarını omuzlamak istemiyoruz, biz barışı omuzlamak istiyoruz. Yaşamın kutsallığına inanıyoruz ve ortak vatanda demokratik bir yaşam için dün de hazırdık, bugün de hazırız, varız ve çalışacağız. Türkiye'nin yeni yüzyılda barış misakına ihtiyacı var. Barış misakının kaynağı da tarafı da toplumdur. Barış misakıyla ölümlerde ayrışarak değil, yaşamda birleşerek bir arada olacağız. Barış misakı, Türk-Kürt ilişkilerinde yeni bir yüzyılın kapısını aralayabilir. Bu misak sadece bugünün değil, gelecek yüzyılların da refahını, huzurunu ve kardeşliğini garanti edecek taahhüttür. Halklar arasında kurulacak demokratik bağ, her şeyden daha büyük, daha derin ve daha kutsaldır."

Kaynak: AA

Tuncer Bakırhan, İnsan Hakları, DEM Parti, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Barış Misakı Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı
Sakarya’da düğünde yedirilen tavuk pilav 22 kişiyi zehirledi Sakarya'da düğünde yedirilen tavuk pilav 22 kişiyi zehirledi
Juventus’ta kalacak mı Kenan Yıldız kararını verdi Juventus'ta kalacak mı? Kenan Yıldız kararını verdi
Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış
İBB’ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 kişi için tutuklama talebi İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 kişi için tutuklama talebi
Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı 77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
Beşiktaş’ta transfer bitiyor Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı Beşiktaş'ta transfer bitiyor! Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı
Isparta ve Sinop’ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı Isparta ve Sinop'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye’ye geliyor Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye'ye geliyor

16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:26
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
22:02
FIFA’dan Süper Lig’de küme düşen Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı
FIFA'dan Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı
21:53
Hatayspor’dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer
Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer
21:21
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
21:02
Eski Çatalca Müftüsü’nün tehdidine Özel’den yanıt
Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine Özel'den yanıt
21:00
Mersin’de tüm stat Ali Koç’u istifaya davet etti
Mersin'de tüm stat Ali Koç'u istifaya davet etti
20:51
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 16:19:07. #7.13#
SON DAKİKA: Barış Misakı Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.