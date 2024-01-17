Bartın Belediye Başkanı Oto Galericilerle Bir Araya Geldi

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu oto galericileri ile bir araya geldi.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, oto galeri sitesinde bulunan esnaf ile bir araya geldi. Sohbet ortamında geçen toplantıda son aşamaya gelinen Bartın Oto Galericiler Sitesi'nde devam eden üstyapı çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Fırıncıoğlu, gerçekleştirilen altyapı çalışmalarını da değerlendirdi. Program sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Fırıncıoğlu, "Oto galerici esnafımızla bir araya geldik. İlimizdeki otomobil galerilerini modern ve ferah bir alanda bir araya getirmek için projelendirilen ve son aşamaya gelinen Bartın Oto Galericiler Sitesi'nde devam eden üstyapı çalışmalarıyla ilgili bilgiler vererek, gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmalarını da değerlendirdik. Bartın'daki bütün galericilerimizi tek bir alanda toplayacak olan bu projenin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Katılımları için değerli galerici esnafımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN