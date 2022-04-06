Başkan Acar: "Battı-çıktı şehrimizin iki yakasını birbirine bağlayacak ciddi bir ihtiyaç" - Son Dakika
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Başkan Acar: "Battı-çıktı şehrimizin iki yakasını birbirine bağlayacak ciddi bir ihtiyaç"

06.04.2022 14:34
Başkan Acar: "Battı-çıktı şehrimizin iki yakasını birbirine bağlayacak ciddi bir ihtiyaç"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediyenin meclis toplantısında CHP'li Meclis Üyesi Musa Özcan'ın, "Battı-çıktı yapılmasını yeniden tartışalım" şeklinde açıklamasına yanıt vererek, "Battı-çıktı şehrimizin iki yakasını birbirine bağlayacak ciddi bir ihtiyaç" dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediyenin meclis toplantısında CHP'li Meclis Üyesi Musa Özcan'ın, "Battı-çıktı yapılmasını yeniden tartışalım" şeklinde açıklamasına yanıt vererek, "Battı-çıktı şehrimizin iki yakasını birbirine bağlayacak ciddi bir ihtiyaç" dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir- Çanakkale kara yolunun Aliağa geçişindeki eski garaj mevkiinde, kamuoyunda "battı-çıktı" olarak bilinen "Aliağa Şehir Merkezi Farklı Seviyeli Kavşağı" projesinin bu yıl yapılacağının müjdesini vermişti.

"Demir yolu hattı şehri ikiye bölmeyecek şekilde yerin yaklaşık 25 metre altından gidecek"

Aliağa'yı ikiye bölecek İZBAN hattının iptal edilmesinden sonra battı-çıktı projesinin de önünün açıldığını ifade eden Başkan Serkan Acar, "Yeniden projelendirilen demir yolu hattı Siteler Mahallesi'nden başlayarak şehri ikiye bölmeyecek şekilde yerin yaklaşık 25 metre altından gidecek. Bu durum kara yollarının battı çıktısının da önünü açmış oldu" demişti.

Konu mecliste gündeme geldi

Konu, Aliağa Belediyesinin meclis toplantısında da gündeme geldi. Söz konusu projede, tüm yapım işlemlerinin Aliağa Belediyesi tarafından karşılanmasını içeren başkanlıktan gelen önerge, İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Battı-çıktı konusunun mecliste görüşüldüğü esnada CHP Belediye Meclis Üyesi Musa Özcan, "Battı-çıktı yapılmasını yeniden tartışalım. Çiğli bu konuda çok pişman" dedi.

CHP'li meclis üyesi: "Şuan için battı-çıktıya ihtiyaç yok"

Başkan Serkan Acar da, "Battı-çıktı gereksiz mi diyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine CHP'li Özcan, "Şuan için ihtiyaç yok. Güzelhisar Caddesi ve o bölgenin yoğunluğunu çözmek için ona alternatifler yapılabilir. Battı-çıktı konusunun canlı örneği Çiğli'de var. Çiğli'de çevre yolu yokken yapılmıştı. O zaman da ihtiyaçtı. Şimdi ben CHP Çiğli belediye meclis üyelerine sorduğumda, kesinlikle rantabl olmadığını söylüyorlar. Keşke imkan olsa da düzeltsek diyorlar. Bu konuda da çok iyi düşünülmesi gerekiyor" diye ifade etti.

Başkan Acar: "Bu projenin ciddi bir ihtiyaç olduğunu, şehrimiz için gerekli olduğunu biliyoruz"

Bunun üzerine Başkan Acar da, projenin Aliağa'ya katkı sağlayacağını aktararak, şu yanıtı verdi:

"Battı-çıktı olarak bilinen proje o bölgemiz için ciddi bir ihtiyaç. Sadece Çanakkale yolu olarak değerlendirmemek lazım. Özellikle şehrimizden karşıdan karşıya geçiş noktasında önemli bir işlev üstlenecek. Şehrimizin iki yakasını birbirine bağlayacağını düşünüyoruz. Bu projenin ciddi bir ihtiyaç olduğunu, şehrimiz için gerekli olduğunu biliyoruz." - İZMİR

Başkan Acar: Battı-çıktı şehrimizin iki yakasını birbirine bağlayacak ciddi bir ihtiyaç
Başkan Acar: Battı-çıktı şehrimizin iki yakasını birbirine bağlayacak ciddi bir ihtiyaç
Başkan Acar: Battı-çıktı şehrimizin iki yakasını birbirine bağlayacak ciddi bir ihtiyaç
Başkan Acar: Battı-çıktı şehrimizin iki yakasını birbirine bağlayacak ciddi bir ihtiyaç
Başkan Acar: Battı-çıktı şehrimizin iki yakasını birbirine bağlayacak ciddi bir ihtiyaç

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Cumhuriyet Halk Partisi, Serkan Acar, Musa Özcan, Aliağa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Acar: 'Battı-çıktı şehrimizin iki yakasını birbirine bağlayacak ciddi bir ihtiyaç' - Son Dakika


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