Başkan Ali Var: "Hizmetlerimiz yeni yılda da artarak devam edecek" - Son Dakika

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı'nca geniş katılımlı istişare toplantısı düzenlendi.

Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen toplantıyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, "Milletvekilimiz İshak Gazel, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Gençlik kolları Başkanımız Hüseyin Varol, Kadın kolları Başkanımız Havva Özaydın, mahalle ve köy muhtarlarımız, STK temsilcilerimiz, Belediye ve AK Parti Meclis üyelerimizle istişare toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda ilçemiz ve köylerinde devam eden yatırımlar ile 2022 yılında yapılacak olan projelerle ilgili muhtarlarımız ve STK temsilcilerimizin talep ve görüşlerini aldık. Yeni yılda ilçemiz ve köylerimize en iyi hizmetleri AK Parti kadroları ile yapmaya, milletimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah" dedi. - KÜTAHYA