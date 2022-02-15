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Başkan Altay: "Konya olarak hep birlikte model olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Başkan Altay: "Konya olarak hep birlikte model olmaya devam edeceğiz"

15.02.2022 14:21
Başkan Altay: "Konya olarak hep birlikte model olmaya devam edeceğiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 yılında ilçelere kazandırılacak yatırımlar ile ilgili ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek hizmet istişareleri gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 yılında ilçelere kazandırılacak yatırımlar ile ilgili ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek hizmet istişareleri gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye başkanlarıyla 2022 yatırımları konusunda hizmet istişareleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantısına başkanlık eden Başkan Altay, yaptığı değerlendirmede; 28 ilçenin belediye başkanlarıyla 2022 yatırımlarını istişare ettiklerini ve yatırım takvimini şekillendirdiklerini ifade etti.

Selçuklu, Meram ve Karatay'da da yatırım programlarını toplantılar yaparak değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Altay, verdikleri sözleri tutmak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını dile getirdi. Başkan Altay, "Bu işleri birlikte yapıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız her işte ilçe belediyelerimizin hepsinin çok büyük emeği ve katkısı var. Gelinen noktada sevindirici olan şey şu; artık detayları konuşmaya başladık. İnşallah bunlar tamamlandığında bu yılı da en güzel şekilde tamamlamayı planlıyoruz. 2022 yılında da Konya'mızın 31 ilçesinde Konya Modeli Belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyecek Konya olarak hep birlikte model olmaya devam edeceğiz inşallah. Belediye başkanlarımıza gösterdikleri gayret ve emekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Konya'nın bereketli bir kış ayı geçirdiğini dile getiren Başkan Altay, şunları söyledi: "Uzun süredir beklediğimiz, dua ettiğimiz rahmet geldi. Her ilçemizde çok yoğun bir yağış aldık. İnşallah bu yıl bolluk ve bereket içinde geçecektir. Yüce Yaradana sonsuz şükrediyoruz. Bir taraftan da kar temizleme çalışmalarında Büyükşehir olarak sorumluluk alanımızdaki yolların açılmasıyla ilgili yoğun bir çalışma yaptık. Büyük bir sorun olmadan süreci yönettik. Yine bu konuda da ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hem biz hem de ilçe belediyelerimiz bu ilçe yoludur, bu Büyükşehir yoludur demeden hep birlikte bir an önce yolların açılması için çalıştık. Bu süreçte çok yoğun bir şekilde çalışan hem Büyükşehir hem de ilçe belediyelerimizin çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Başkan Altay: Konya olarak hep birlikte model olmaya devam edeceğiz

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Uğur İbrahim Altay, Amelia Hamlin, Altay, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altay: 'Konya olarak hep birlikte model olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


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