Başkan Berge güven tazeledi - Son Dakika
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Başkan Berge güven tazeledi

05.05.2022 17:56
Başkan Berge güven tazeledi

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (VANESOB) yapılan 20. Olağan Genel Kurulunda tek liste halinde gidilen seçimde mevcut Başkan İsa Berge güven tazeledi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (VANESOB) yapılan 20. Olağan Genel Kurulunda tek liste halinde gidilen seçimde mevcut Başkan İsa Berge güven tazeledi.

Hüsamettin Çelik Konferans Salonu'nda yapılan VANESOB 20'nci Olağan Genel Kurulu; divanın oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gelir gider raporların okunmasının ardından bir konuşma yapan mevcut Başkan İsa Berge, göreve geldiği günden beri esnaf ve sanatkarlara hizmet verdiklerini ifade ederek, "Maalesef çalıştığımız dönemin 2 yılı pandemi ile geçti. Fakat bizler pandemiye rağmen esnaf ve sanatkarımızın yanında olduk" dedi.

2018'de VANESOB'u 276 bin 622 TL borç ile devraldıklarını hatırlatan Berge, "Şu an hiçbir kuruma borcumuz yoktur. Toplantı salonumuz yoktu ama biz bu süre zarfında kurumumuza yakışır bir toplantı salonu yaptık. Binanın üst katı damlıyordu ama biz işletmeciye vermek suretiyle yenileyerek kurumumuza hem 600 kişilik düğün salonu kazandırdık hem de binamızı çürümekten kurtardık. Kurumumuzu çevreleyen sağlam bir istinat duvarı yaptık ve kurumumuzun girişini parke taşı ile döşedik" ifadelerini kullandı.

Üye sayısı bakımından Van'ın en büyük meslek kuruluşu olduklarını vurgulayan Berge, "VANESOB'u hak ettiği gibi temsil ettik. Kurumumuz tüm resmi kurum toplantılarında yer aldı. Valilik, belediyeler, kaymakamlıklar ve üst düzey bürokratların kurumumuzun varlığını hissettirdik. Sizlerle birlikte VANESOB'un kurumsal kimliğini daha da güçlendirdik" diye konuştu.

Korona virüs pandemisi süreci dahil hiçbir zaman esnafı yalnız bırakmadıklarının altını çizen Başkan Berge, şöyle konuştu:

" Özalp'te iş yeri yangınında ve Başkale'deki deprem ve sel felaketine duyarsız kalmadık. Esnaf ve sanatkarlarımız ile ilgili yapılması gerekenler konusunda raporlar hazırladık ve bu raporları ilgili kurumlara ilettik. Bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Siperlik, maske ve eldiven dağıtımı yaptık. İmzaladığımız VEDAŞ protokolü ile esnaf ve sanatkarlarımıza yüzde 10 ile 27 arasında fatura indirimi sağladık. Protokol ile birlikte esnaf denetimlerine çıktık. Esnaf ve sanatkarlarımıza hijyen denetimleri yaptık ve bu denetimlerde kurallara uyan esnafımıza teşekkür belgeleri verdik. Bankalar ve çeşitli kurumlar ile protokoller imzalayarak esnafımıza kolaylıklar sağladık. Esnaf ve sanatkarlarımıza hibe kredi ya da geri ödemeli faizsiz kredi verilmesi çağrısında bulunduk. Krediye erişim konusunda Halk Bank aracılığıyla kredi imkanı sunmaya çalıştık. İranlı misafirlerimiz ile kolay iletişim kurulması adına Farsça ve İngilizce kurslar düzenledik. Van'ın sorunlarına duyarsız kalmadık ve her platformda şehrimizin sorunlarını dile getirip daha da önemlisi çözüm önerilerimizi de sunduk."

VANESOB Genel Sekreteri Süleyman Uman'a hizmetlerinden ötürü plaket verilmesinin ardından tek liste halinde gidilen seçimde; 97 oyun 96'sını alan Berge, yeniden VANESOB Başkanı seçildi. - VAN

Başkan Berge güven tazeledi
Başkan Berge güven tazeledi
Başkan Berge güven tazeledi
Başkan Berge güven tazeledi
Başkan Berge güven tazeledi

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Esnaf ve Sanatkarlar, Esnaf, Kredi, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Berge güven tazeledi - Son Dakika


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