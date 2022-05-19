Başkan Beyoğlu halk buluşmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Başkan Beyoğlu halk buluşmalarına devam ediyor

19.05.2022 10:33
Başkan Beyoğlu halk buluşmalarına devam ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gerçekleştirdiği halk buluşmalarıyla her gün yüzlerce vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gerçekleştirdiği halk buluşmalarıyla her gün yüzlerce vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor.

Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek halk buluşmaları gerçekleştiren AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin eski ve kalabalık yerleşim yerlerinden Fatih Mahallesi'nde önce esnaf, ardında ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnafın taleplerini dinleyen Beyoğlu, "Emirlerinizi dinlemeye ve varsa bir eksiklik hemen gereğini yapmaya geldik. Siz mutlu olursanız biz ancak mutlu oluruz. Size yanlış yapan olursa biz cezasını veririz" dedi.

Belediyenin sorumluluk alanına giren konularda sorunları olmadığın anlatan esnaf,"Sizden memnunuz. Allah rızası için hakkı konuşmak zorundayız. Her zaman yanımızdasınız " ifadelerini kullanarak teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu halk buluşmalarına devam ediyor
Başkan Beyoğlu halk buluşmalarına devam ediyor
Başkan Beyoğlu halk buluşmalarına devam ediyor

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Kaynak: İHA

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Beyoğlu halk buluşmalarına devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Beyoğlu halk buluşmalarına devam ediyor - Son Dakika
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