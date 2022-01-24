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Başkan Bilal Demirci: "Yol açma ve tuzlama çalışmaları 24 saat devam ediyor" - Son Dakika

Başkan Bilal Demirci: "Yol açma ve tuzlama çalışmaları 24 saat devam ediyor"

24.01.2022 10:51
Başkan Bilal Demirci: "Yol açma ve tuzlama çalışmaları 24 saat devam ediyor"

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde üç gündür etkili olan kar yağışının ardından Pazarlar Belediyesi karla mücadele ekiplerince ilçe merkezinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde üç gündür etkili olan kar yağışının ardından Pazarlar Belediyesi karla mücadele ekiplerince ilçe merkezinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, ilçede yoğun kar yağışı süresince belediye ekiplerinin 6 iş makinesiyle gece gündüz çalışarak ilçe merkezindeki ana arterler başta olmak üzere, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Demirci, "Devam eden kar yağışı ile birlikte personelimiz mesai gözetmeden 7-24 saat yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın kış şartlarından olumsuz etkilenmemeleri için ekiplerimiz fedakarca çalışmalarına devam etmektedirler. Vatandaşlarımızın mevsim koşullarına bağlı olarak zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve gerekli tedbirleri alması önem arz etmektedir. Rabbim yağışlarımızı ve yılımızı bereketli kılsın" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Bilal Demirci: Yol açma ve tuzlama çalışmaları 24 saat devam ediyor
Başkan Bilal Demirci: Yol açma ve tuzlama çalışmaları 24 saat devam ediyor
Başkan Bilal Demirci: Yol açma ve tuzlama çalışmaları 24 saat devam ediyor
Başkan Bilal Demirci: Yol açma ve tuzlama çalışmaları 24 saat devam ediyor

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Bilal Demirci, Kütahya, kar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Bilal Demirci: 'Yol açma ve tuzlama çalışmaları 24 saat devam ediyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Bilal Demirci: "Yol açma ve tuzlama çalışmaları 24 saat devam ediyor" - Son Dakika
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