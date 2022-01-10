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Başkan Böcek, Samsun'da - Son Dakika

Başkan Böcek, Samsun'da

10.01.2022 16:56
Başkan Böcek, Samsun'da

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bir dizi ziyaret için gittiği Samsun'da bir dönem Antalya'da görev yapan Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik ile bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bir dizi ziyaret için gittiği Samsun'da bir dönem Antalya'da görev yapan Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik ile bir araya geldi.

Samsun Gazeteciler Cemiyeti'nin davetlisi olarak bir dizi tören ve ziyaret için Samsun'da bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Samsun Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek'e ziyarette daha önce Konyaaltı Kaymakamı olarak Başkan Böcek ile birlikte görev yapan İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de eşlik etti. Başkan Muhittin Böcek, bir dönem Antalya'da görev yapan ve aynı zamanda Antalyalı olan Zülkif Dağlı ile bir süre sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Samsun Valiliği ziyaretinde Anıt Şeref Defterini de imzaladı.

"Belediye başkanlarına ziyaret"

Başkan Böcek, aynı zamanda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'yi de ziyaret etti. Muhittin Böcek, son olarak Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile birlikte İlkadım İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik'i ziyaret etti. Başkan Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde, Konyaaltı Kaymakamı olarak görev yapan İbrahim Keklik ile eski günleri yad etti.

"Konyaaltı günleri yad edildi"

Başkan Muhittin Böcek, "Kaymakamımız İbrahim bey ziyaretimizin her anında bizlerin yanında oldu. Konyaaltı'nda birlikte görev yaptık. Konyaaltı'mıza çok güzel hizmetler kazandırdık. Bu hizmetlerimizi şimdi tüm Antalya'ya yapıyoruz. Samsun'da belediye başkanlarımızla da bir araya geldik" diye konuştu. - ANTALYA

Başkan Böcek, Samsun'da
Başkan Böcek, Samsun'da
Başkan Böcek, Samsun'da
Başkan Böcek, Samsun'da
Başkan Böcek, Samsun'da
Başkan Böcek, Samsun'da

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Muhittin Böcek, İlkadım, Antalya, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Böcek, Samsun'da - Son Dakika


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